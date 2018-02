Wilfran Quiroz recibió sonriente la orden de enviarlo a Ternera

Sereno y sonriente acudió Wilfran Quiroz a la reanudación de la audiencia de medida de aseguramiento y con esa misma actitud recibió la decisión de la jueza Décimo Séptima Penal Municipal con funciones de control de garantía de enviarlo a la cárcel San Sebastián de Ternera hasta que se defina si es culpable o no.

Aunque el hombre no se allanó a los cinco delitos imputados por la Fiscalía (urbanización ilegal, uso de documento público falso, obtención de documento público falso, fraude procesal y estafa en masa), la defensa no recurrió al recurso de reposición ni al de apelación al conocer la decisión.

En la diligencia, que duró cerca de 45 minutos, la jueza Yesenia Bonfante argumentó que Wilfran no mostró voluntad de comparecer al proceso por violar la detención intramural y entregarse muchos días después de expedida su orden de captura.

Respecto al uso de licencias de construcción falsas, con las que escrituró los cinco edificios y los registró en Instrumentos Públicos, dijo que fue “una conducta grave y dolosa”, pues teniendo la posibilidad de hacer los trámites con el lleno de los requisitos, tomó la vía ilícita, presuntamente, para enriquecerse.

La jueza añadió que el actuar de Quiroz ocasionó “una indignación general, una alerta y desconfianza en los constructores y autoridades locales, lo que no solo afecta a la sociedad sino también a la economía”.

Bonfante resaltó que para el caso, el derecho a la libertad de Wilfran se debe ceder por aquellos colectivos que fueron violados con la construcción y comercialización de las obras irregulares.

No se demostró interés de reparar a las víctimas

La togada también desestimó el argumento de la defensa del supuesto acercamiento de Wilfran Quiroz con las víctimas para repararlas, porque durante el proceso no se aportó ninguna evidencia de estos encuentros.

Quiroz sería recluido en un pabellón especial en el que se garantice su seguridad.

“Seguimos viviendo en Portal de Caracoles I”

Yoneida Vilora, representante de las víctimas de Portal de Los Caracoles I señaló que la medida de aseguramiento los alivia un poco. “Estábamos tristes por tanta injusticia que se nos ha venido pero parece que vamos caminando y se está haciendo justicia”. Agregó que siente lástima por Wilfran Quiroz.

La mujer señaló que todos los residentes de Portales de Los Caracoles I siguen en el lugar y que se sienten tranquilos viviendo ahí. “Hay un silencio absoluto por parte del Distrito, no sabemos qué o no hacer, no tenemos ni subsidios de arriendo ni nada. Nos iban a hacer un censo como damnificados y no lo permitimos porque somos víctimas”.

Vilora anotó que está en curso un incidente de reparación contra los Quiroz para la indemnización de las víctimas.

Antecedente

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento carcelaria para Wilfran Quiroz pero la jueza Yesenia Bonfante suspendió la audiencia para revisar minuciosamente las ocho carpetas de evidencias suministradas por el ente acusador.

Sobre los otros miembros del ‘Clan Quiroz’

En el caso denominado ‘Castillos de Arena’, la Fiscalía emitió orden de captura contra nueve miembros de la familia Quiroz que estarían involucrados en la construcción de 16 edificios ilegales en Cartagena.

Eusebio Quiroz Ruiz, Delis del Carmen Quiroz Ruiz, Luis Alfredo Rodríguez Cárdenas, Emis Quiroz Ruiz, Juan Carlos Quiroz Luna y Dagoberto Quiroz Ruiz fueron asegurados con detención carcelaria. Johnatan Rivera Quiroz fue dejado en libertad porque se recupera de una operación, pero sigue vinculado a la investigación.

María Quiroz Ruiz se entregó el sábado pasado y fue enviada a la cárcel de San Diego con medidas especiales de protección. Contra esta decisión cursa una apelación y Wilfran Quiroz también fue asegurado con detención intramural pero no apeló la orden.