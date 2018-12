“Será encadenarme en la EPS”: paciente oncológica por falta de medicamento

Pabla Emilia Villafañe Ávila es una paciente oncológica desde hace 9 años, quien se encuentra afiliada a Medimás EPS. Ella recibe quimioterapias inyectables cada 21 días en la Clínica Blas de Lezo y debe tomar un medicamento (Anastrazol), que es una quimioterapia diaria y se queja porque desde noviembre la EPS no se lo ha suministrado.

“Desde noviembre ando sin ese medicamento y no soporto el dolor en todo el cuerpo. He hablado con el gerente, me tomaron los datos pero al sol de hoy sigue igual la situación. Será encadenarme afuera de la EPS para llamar la atención”, sostuvo la paciente.

Tramitó una petición por la falta del medicamento y unos transportes que le deben autorizar para Barranquilla para una Gammagrafía el 23 de enero, pero argumenta que no lo tienen en cuenta.

“Tengo un cáncer de mama con metástasis en huesos de cuarto grado. Me preocupa que vaya a tener una recaída por la falta del medicamento después de venir tan bien. Hace tres meses fui operada y me realizaron una mastectomía en el seno izquierdo, donde empezó la enfermedad”, dijo Pabla Villafañe.

Agregó que en una oportunidad tuvo que esperar tres meses para que le aprobaran una cita con un oncólogo ortopeda en Barranquilla. Ya tiene la orden, pero no ha sido posible agendar la cita.

Vive en Turbaco y dice que viajar hasta Cartagena le implica gastar $30 mil. “Ni mi esposo ni yo tenemos trabajo, me siento vulnerable por todos los lados, no tengo la manera de comprar el medicamento”. El Universal se comunicó con la EPS y dijo que el medicamento está autorizado y la demora está en el operador logístico para la entrega que tiene el laboratorio.

El proveedor del medicamento informó que el insumo estaba siendo trasladado a Cartagena para la entrega, eso fue el 20 de diciembre y al día de hoy la paciente no ha recibido dicho medicamento.

“El caso está priorizado por Medimás EPS y se encuentra en gestión. El medicamento fue autorizado y la demora es el proveedor. Seguiremos insistiendo para que se haga la entrega en el menor tiempo posible”, indicó Medimás. “Es un jueguito, ellos tienen que solucionar, si el proveedor les está quedando mal deben buscar a otro. Recibí los resultados de unos exámenes y no son alentadores, me están perjudicando y solucionarán cuando tal vez sea demasiado tarde”, puntualizó Villafañe Ávila.