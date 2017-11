Transcaribe: Hay mejoras pero seguimos rajados en 'buen comportamiento'

A pocos días de que se cumplan dos años de que Transcaribe llegó a las vías de la Heroica, son varios los aspectos que hay que resaltar en movilidad y funcionamiento del sistema, pero a la vez hay otros que aún siguen sin avanzar y que sin duda están relacionados con el comportamiento y buen uso que los cartageneros le están dando al servicio. (Leer aquí: Seguimos rajados en educación vial y cultura ciudadana)

Botar papeles en las estaciones, empujar para entrar al articulado, saltarse la fila o cruzar por las vías de Patio Portal para llegar más rápido, son algunos de los problemas que le han quedado grande a los usuarios y a Transcaribe, si de cultura ciudadana se trata.

Y aunque se aplaude que la mayoría de los ciudadanos sí cumplen las normas del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), todavía hay mucha tela por cortar, pues es un logro que avanza a medias y que le faltan varios ajustes importantes que garanticen la seguridad tanto en las vías como en la convivencia en los buses.

Para agilizar esta complicada labor, la Escuela de Gobierno en conjunto con el SITM adelanta una campaña denominada ‘Transcaribe soy yo’, que incluye a 38 cultores quienes permanecen, especialmente en horas pico, en las estaciones del sistema para orientar al ciudadano a cómo tomar los articulados, a formar la fila, a hacer uso de las canecas y otras estrategias ciudadanas que sirven para instruir a muchos beneficiarios de Transcaribe en cultura ciudadana. (Leer aquí: Transcaribe y la cultura ciudadana)

“Estos cultores se han convertido en un programa de comunicación entre el Gobierno y la gente, pues a diario pasan decenas de personas que no solo preguntan sino que también hacen sugerencias en cuanto al mejoramiento del sistema”, dijo Yolanda Wong, directora de Escuela de Gobierno y Liderazgo.

PERO ¿QUÉ TAN RECEPTIVA ES LA GENTE CON LAS CAMPAÑAS DE CULTURA CIUDADANA?

A pesar de que se han presentado casos en los que los usuarios se enfrentan a los cultores porque estos no los dejan meterse en las filas, botar papeles al piso o sentarse en las sillas azules, especiales para embarazadas, mujeres con niños y discapacitados, Wong resalta la buena aceptación de las campañas en la mayor parte de la comunidad, que en muchos casos dan el ejemplo a otros que prefieren seguir infringiendo las normas.

“El cartagenero que pasa por ahí escucha y repite lo que se dice, lo que demuestra que son receptivos con las campañas. Nos ha tocado duro con el tema de las estaciones, principalmente en horas pico y cuando llueve, pero la recepción de los usuarios ha sido positiva”, explicó la directora.

Agregó que “son mas las personas que están cumpliendo con el buen comportamiento, tanto así que hay lugares donde ya no están los cultores y la gente sigue repitiendo las buenas normas y poniendo el ejemplo”.

Finalmente, explicó que el papel en el piso y el empuje, son las conductas más practicadas por los usuarios, por lo que la Escuela de Gobierno le está apostando a corregir a la gente, que aunque sigue mejorando, falta mucho por lograr el avance anhelado por las campañas de sensibilización ciudadana.

“SE NOS OLVIDA QUE TRANSCARIBE ES UN SISTEMA PRECARIO”

Para Santiago Burgos, comunicador social especializado en temas de ciudad, al SITM le falta mucho por mejorar, ya que a pesar de que ha mejorado ciertas condiciones de movilidad en la ciudad, en temas de cultura sigue sin avanzar.

“Aquí nunca hubo campañas antes de la puesta en marcha del sistema y tampoco se ha trabajado mucho en la relación entre la gente y Transcaribe, por lo que aún hay ciudadanos que nunca ha sentido verdaderamente suyo este transporte público”, dijo Burgos.

Además mencionó 3 aspectos que, a su parecer, han influido en el comportamiento de los usuarios en el servicio:

-El sistema tiene que estar completo. “Tiene unos visos de “emparapete”, por ejemplo hay zonas de la ciudad que desde el comienzo se habló para el paso de los articulados y a casi dos años de vigencia aún no funcionan”.

-El sistema no es muy agradable. “En las horas pico colapsa, los buses de algunas rutas demoran mucho en pasar. El sistema tiene que afinarse, funcionar adecuadamente, para transmitir una señal de mejora y no de ruina”.

-”Hace falta más publicidad, mas campañas de cultura ciudadana, pues nunca sobran, pero no son suficientes si lo demás no se resuelve”.

“En una ciudad donde los habitantes no se sienten cuidados por el Estado, la gente no va a cumplir y no va a educarse ya que si algo no te cae bien y no te gusta simplemente no lo cuidas”, puntualizó.

CARTAGENEROS OPINAN

No cabe duda que los principales implicados en el tema sobre comportamiento en el SITM son los usuarios que se benefician a diario de este servicio, es por eso que El Universal indagó a algunos de estos y coincidieron en que “la falla está en la demora de los buses, el afán por llegar a tiempo a su destino y la falta de cultura ciudadana que algunos ciudadanos aún tienen”.

“Cuando las personas mal educadas aprendan a hacer filas, entrar al bus con calma y respetar al otro, podremos decir que obtuvimos un 10 en cultura urbana. Mientras tanto seguiremos en lo mismo”, aseguró Miguel Barrios, usuario del SITM.

"SEGUIREMOS CON LAS CAMPAÑAS"

“Las campañas son algo continuo. Nosotros seguimos haciendo las campañas junto con el Datt, la Escuela de Gobierno, y el equipo social de Transcaribe, pero nunca es suficiente, por lo que nos mantendremos firmes en impulsarlas”, explicó Humberto Ripoll, gerente del sistema.

Agregó que “no solo le han dicho que se está perdiendo el buen comportamiento con el que comenzaron los usuarios, sino también que hay personas que respetan las sillas azules para embarazadas y personas de la tercera edad. Tanto, que aveces ni las usan aún cuando no hay nadie de esa población”.

“La cultura ciudadana en Transcaribe es tan importante que parte del éxito y balance económico del servicio se debe al buen comportamiento de los cartageneros, pues en cartagena no hay colados, mientras que en otras ciudades es un problema endémico que afecta el presupuesto de los sistemas”, concluyó.

PARA TENER EN CUENTA

El manual de usuario de Transcaribe contempla que el usuario debe respetar el turno en las filas en estaciones, para acceder a los autobuses o recargar su tarjeta, y debe dejar que otros usuarios desciendan antes de ellos abordar.

Al ascender o descender de los buses deben tener cuidado para evitar hacer daño a otro usuario y se hace responsable de las acciones y actitudes que tenga en contra de las normas, que repercutan en accidentes y que atenten contra la integridad física propia y de terceros.

ALGUNAS REGLAS

- Respetar el turno en las filas de las estaciones, para acceder a los autobuses o recargar su tarjeta.

- Caminar por la derecha.

- Evitar fumar, ingerir alimentos o bebidas e ingresar al sistema bajo el efecto de alcohol o drogas.

- Evitar sentarse en el piso de estaciones y buses, ubicarse o sentarse en las líneas amarillas y/o sobre pasarlas, poniendo en riesgo su integridad. Correr en las estaciones.

- Abstenerse de dañar con golpes, rayones, dibujos u otras acciones estaciones, plataformas, taquillas, vehículos.

- Evitar botar basura en estaciones y autobuses.

- Abstenerse de propiciar riñas o tener actitudes violentas.

Para hacer buen uso del sistema es esencial evitar replicar aspectos como la toma del carril Solobús, empujar a usuarios para ingresar más rápido o cruzarse en Patio Portal por las plataformas. Este difícil cambio de comportamiento en los usuarios de Cartagena sin duda requiere de unas agresivas campañas, que comiencen por las instituciones educativas y terminen en las calles de los diferentes barrios de la ciudad.

Aquí un corto video de la importancia de la cultura ciudadana en Transcaribe.