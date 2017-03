“Y vienen los maricas y me hacen una campaña aquí al frente de la iglesia"

El pastor evangélico Miguel Arrázola vuelve a generar polémica. Esta vez por cuenta de un video que circula en redes sociales que muestra al líder cristiano dando un mensaje ante una multitud de feligreses sobre temas como el diezmo, la prosperidad y la fe.

(Lea también:Pastor Arrázola le responde al padre Linero por sus críticas al diezmo)

Arrázola comienza su discurso hablando al público sobre la importancia de consolidar la fe con el objetivo de atraer mejores cosas.

“Al deprimido le digo que piense en bendecido, en liberado. La Biblia dice que él es el creador del universo y que tú y yo somos la niña de sus ojos (…) Este es el año de la venganza de nuestro Dios. Todos los que se burlaron de nosotros en 2016, prepárense porque Dios se va a vengar. Yo no me puedo vengar, es por eso que se burlan de los cristianos, como uno es del amor de Dios, uno no puede decir nada", expresa el líder religioso.

A partir del minuto cuatro del video, el pastor hace referencia a las acusaciones que reciben los cristianos por diezmar. “Por qué no dicen a los musulmanes que dejen de diezmar, por qué no lo hacen (...) porque los matan. Vaya y métase en Isis.com y dígale todo lo que me dice a mí y me cuenta”, dice.

Y agrega “ ah... pero como los cristianos no podemos pelear, vienen los maricas y me hacen una campaña aquí, al frente de la iglesia. Sí, son maricas, me da mucha pena pero son maricas, maricas, porque hostigan a la gente de seguridad mía. Mariquitas empolvados, es lo que son. El roscograma en cachaco es marica".

Las declaraciones hacen parte de una prédica que realizó el pastor la semana pasada y aunque el video no está completo, el periodista cartagenero Lucio Torres tildó dichos argumentos como una amenaza en su contra en su reciente articulo publicado “Los versos satánicos y homicidas del pastor Arrázola, hijo del diablo”.

Según Torres, el pastor evangélico lo amenaza de muerte luego de la investigación que realizó en 2016 títulada “El Roscograma del pastor Arrázola”, donde habla de los ingresos de la familia, que ascienden a $200 millones.

“El video corresponde a una prédica que hizo el pasado viernes 10 de marzo y que fue colgada en el sitio web de la página Ríos de Vida, pero que esta mañana cuando publiqué el informe en respuesta a sus amenazas borraron inmediatamente”, sostiene Torres.

El Universal.com.co revisó el portal www.ministerioriosdevida.org y no encontró el video de la prédica, pero sí permanece parte del discurso del qué habló el pastor en la sección denominada 'Viernes de Milagros'.

En el canal de youtube de la iglesia tampoco está colgado. El periodista cartagenero finaliza su texto haciendo un llamado al pastor Arrázola al arrepentimiento, y en diálogo con este medio señala que lo que le preocupa es el fanatismo.

“Lo que me preocupa es que quizá él solo se queda en amenazas, pero hay muchos fieles que se dejan llevar por sus palabras y argumentos y creen que está bien porque viene de Dios no siendo así”.

El Universal intentó comunicarse en varias oportunidades con la oficina de comunicaciones de Ríos de Vida, pero no fue posible porque el celular estaba apagado.

