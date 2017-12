"Ya casi no queda nada del camino a Barú"

Debajo de la sombra de los mangles estaban algunos conductores de volquetas esperando que la marea bajara para poder cruzar Playetas con los cargamentos de arena y piedra hacia el corregimiento de Barú.

Las paradisiacas playas de la isla de Barú se han convertido en un problema para los carros y motos que intentan pasar por Playetas para acceder al corregimiento de Barú, que se encuentra incomunicado hace tres días por vías terrestres y marinas debido al mar de leva que se presenta en el litoral Caribe.

“Esto está maluco, no puede uno pasar y la gente no puede casi salir, prácticamente ningún vehículo puede pasar por Playetas, todas las motos se dañan”, comentó Ricardo Orozco Cuadrado, habitante de Barú.

La comunidad, que mayoritariamente trabaja en el sector del turismo, se ha visto afectada debido a la imposibilidad de salir en lanchas por la prohibición emitida por la Capitanía de Puerto y la dificultad para pasar por Playetas. “Trabajo en un hotel, me tocaba entrar a las 9 de la mañana y ya van a ser las 10 y la moto se me ahogó, normalmente me demoro diez minutos, hoy llevo aquí más de media hora”, relató Arnulfo Masa Medrano, habitante de Barú.

Las personas que desean salir o ingresar al corregimiento solo lo pueden hacer cruzando por la zona de Playetas, el fuerte oleaje ha tapado todo el camino llegando hasta el manglar, lo que obliga a los transeúntes a quitarse los zapatos para poder cruzar a pie.

Ademas, las motos que se atreven a pasar por el lugar corren el riesgo de quedarse atrapadas en el camino. Por las dificultades que ha presentado el territorio, los mototaxistas ven la necesidad de subir el valor de las carreras que realizan desde ese punto hasta la entrada de Barú. “Ya no queremos pasar por aquí, porque esta es la única vía y todos los días la marea está alta, nos arriesgamos mucho, se dañan las motos, nos mojamos, tenemos que aumentar el precio de las carreras porque esto cada día es peor”, afirmó José David Chiquillo, mototaxista del sector.

Adicionalmente, los habitantes se quejan de la demora en la realización de la obra que promete la construcción de una vía sobre ese sector y que daría solución a la problemática de más de 50 años por la erosión. Dicen que el estado de Playetas significa un riesgo para cada habitante en caso de que se llegue a presentar una emergencia de vida o muerte. “Los contratistas tenían que hacer la carretera desde Pasacaballos hasta Barú, y la hicieron fue hasta Punta Iguana, ya estamos cansados, todo es proyecto y nada de nada”, expresó Arnulfo Masa.

Proyecto de construcción vía Playetas - Barú

El proyecto, que ya cumple 10 años, aún no ha sido ejecutado. El Universal habló con Efraín Amín, gerente del Consorcio Vial Isla de Barú, encargado de la obra.

“Este mes se cumple un año desde que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) expidió la licencia ambiental para esta obra, que era el único impase que tenía la administración para conseguir los recursos y que se pudiera ejecutar el proyecto. Hace tres meses tuvimos que hacer toda la geometría de la vía, que no estaba en el contrato y se la entregamos con todos los planos, costos y diseños al director de Valorización. Todo está listo para que se dispongan los recursos, pero no ha sido posible”.

Amín explicó que, incluso, presentó el proyecto en dos fases, la primera era por 16 mil millones de pesos, ya conciliada con Parques Naturales, donde se hacían los trasplantes de los cuerpos marinos y adecuación de zonas para los flujos del agua, con todas las características ambientales. “Y si no ha sido aprobada la fase uno, mucho menos la fase dos, que sería la diferencia del proyecto total menos la fase uno”. El costo aproximado de las obras en los 9 kilómetros de vías es de 55.000 millones de pesos. Según indicó Amín, al parecer en el presupuesto para 2018 tampoco están incluidos recursos para esta obra. “Todo es cuestión de voluntad”, finalizó.