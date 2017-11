Ya hay fecha para la llegada de los buses de Transcaribe represados en Pereira

Tal parece que las quejas constantes de los usuarios de Transcaribe por las demoras en las frecuencia de los buses, la congestión en las estaciones y la falta de implementación de nuevas rutas, serán aplacadas el próximo mes, con la llegada de los buses represados en Pereira. (Lea aquí: ¿Por qué los buses de Transcaribe que están en Pereira aún no llegan?)

Así lo confirmó el alcalde encargado, Sergio Londoño Zurek, en diálogo con El Universal. Este reveló que en estos días se está terminando de tramitar el Estatuto Tributario, que otorga a los vehículos amigables con el medio ambiente una exención del IVA, por lo que se espera que el 16 de diciembre los buses lleguen a Cartagena.

Sin embargo, de los 108 vehículos que se ensamblan en Pereira; 32 articulados, 48 busetones y 28 padrones, llegarán en esta oportunidad 75 vehículos.

Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe, afirmó que esta semana estará en la ciudad de Pereira para verificar cómo va el proceso y garantizar que se cumpla con la llegada de los buses antes de que finalice el año.

"Se espera que vengan en diciembre, ya está listo el piso jurídico, ya se radicó el proceso en el Ministerio de Minas, ahora falta que pase a Anla, Autoridad Nacional De Licencias Ambientales. Pero yo no me quiero comprometer con días, porque ellos me quedan mal a mi, pero pues es sabido que desde abril se viene escuchando la ampliación de la flota, y 8 meses después ni un solo bus llega", sostuvo Ripoll.

En cuanto a qué rutas se añadirán los buses que llegarían a la ciudad, el gerente de Transcaribe señaló, a inicios de noviembre, que la distrubución no se ha definido, pero afirmó que se integrarán a varias de las rutas con más demanda, como la X106 (Variante), la T101 y la T100E. (Lea aquí: A estas rutas destinarán los nuevos buses del SITM)

También se pondrán en funcionamiento las rutas alimentadoras prometidas como las que pasarán por los barrios Ciudad del Bicentenario y Huellas de Alberto Uribe, y la de Torices.