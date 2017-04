"¿Ya no me van a operar?": Niña a IPS

En su desesperación por lograr que alguien diga “sí” a la cirugía que necesita para manejar su ‘vesícula neurógena’, Isis, de ocho años, se pegó los labios de la vulva con “gota mágica” para que no se le saliera el orín, y puso en venta sus juguetes para costear su operación; su situación ha tocado los corazones de muchas personas. Lea aquí (La niña que vende sus juguetes para que la operen)

Una de ellas, el defensor del Paciente del Distrito, Henry Vergara Sagbini, pasó de las palabras a la acción en la mañana de ayer. Visitó la Clínica General del Norte, IPS donde atienden a la niña afiliada a la EPS del magisterio, e instó a que le garanticen sus derechos.

“Los problemas de la niña son pasados, presentes y van a ser futuros. Los pasados ya no tienen solución, los presentes son los que estamos buscando remediar, cosas elementales como paños o antibióticos que no le entregan o lo hacen a cuentagotas, y para evitar los futuros, que son los más importantes, tienen que brindarle atención en un lugar donde le garanticen experticia”, explicó el funcionario a la directora médica de la IPS, pues el gerente está en Barranquilla y no atendió el llamado telefónico.

Quienes sí estaban allí -a la expectativa- eran Isis y sus padres, quienes entregaron copias de todos los documentos que han acumulado en busca de atención médica.

En representación de ellos, Vergara indicó que “como pediatra no recomiendo que los exámenes se hagan independientes sino de manera integral, como parte previa a un procedimiento, y solo aceptamos que sea en la Fundación Santa Fe de Bogotá o en el hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, donde pueden garantizar la experticia que necesita su caso. No podemos permitir que se experimente con ella”.

Afectada por lo que ha tenido que vivir su hija, Jeiky Ruíz Jiménez envió una reflexión a los representantes de la IPS. “Mi hija no tiene una buena calidad de vida. Siempre tiene que estar sometida a los pañales, a las burlas de los niños, a que le digan bebecita. Algunos le preguntan por qué no se quita el paño, otros se apartan por el olor fétido. Me toca ir al colegio a cambiarla tres y cuatro veces. Eso no es vida para ningún niño”.

Advirtió que “en sus ocho años de vida lleva 20 hospitalizaciones. Cuando eso pasa no puede caminar. Ya no quiere ir porque le duele cuando le ingresan la sonda. Además le empiezan sangrado y rasquiña cuando se quita el paño”.

El deseo de Jeiky es que “el gerente, la IPS, la EPS, quien sea, se ponga la mano en el corazón y piense en ella, porque ella dice, “mami, si me operan ya no tengo que usar paños, ya puedo ser una niña normal”. En su cabeza está pensando que no es una niña como todas, que tiene una condición especial diferente. Psicológicamente no está bien. Quiero que me ayuden con mi hija, que la operen”.

“TODAVÍA NO”

La directora médica de la IPS informó que la EPS magisterio tiene un plan de beneficios que especifica unas exclusiones.

“En el plan de beneficios todo lo que se oferte en el país está incluido. Si es un procedimiento quirúrgico lo que se le tiene que realizar a la menor y este se realiza en Colombia, está incluido en el plan de beneficios”.

“¿Ya no me van a operar?”, preguntó Isis con tristeza en su rostro. “Todavía no. Enseguida no”, le aclaró la mujer. Para gestionar la cirugía o el tratamiento a que haya lugar, ayer se enviaron a Barranquilla los documentos entregados por los padres de la niña para que sean verificados.

La funcionaria recalcó que debido a que en estos no se ordena ningún procedimiento quirúrgico, sino que solo se proyecta la posibilidad de tratar el problema de la niña “con un tipo de tecnología”, en la verificación se determinará qué tipo de tratamiento requiere, dónde se presta a nivel nacional, y si se hace dentro de la red de servicios. De lo contrario, se contrataría con quien lo tenga ofertado.

De acuerdo con el plan de beneficios, la IPS tiene 15 días hábiles para cerrar esa verificación.

DISPUESTOS A TODO

Jeiky manifestó que “por mi hija, si es de encadenarme afuera de la clínica lo hago, si es de pasar días sin comer lo hago”.

El defensor del Paciente aseguró que en caso de que la IPS no responda en el término convenido, tanto él como los padres de Isis se encandenarán frente a la Clínica General del Norte.