"Ya no somos invasores": ocupantes de La Concordia

Que los legalicen y que reconozcan como suyas las 60 hectáreas que tiene el predio La Concordia es lo que piden los ocupantes de este terreno que fue adquirido por el Distrito, hace más de una década, para que sea relleno sanitario cuando se cope la capacidad del actual.

“Rechazamos los señalamientos de Caribe Verde porque nosotros ya no somos invasores, lo fuimos pero en este momento somos parceleros que hemos cultivado esa tierra por 12 años y tenemos derechos”, afirmó Ramiro Torres, representante legal de la Asociación de Agricultores de La Concordia.

A pesar de que en los registros fotográficos solo se pueden visibilizar un par de casas, según Ramiro son 50 familias las asentadas en el lugar en su mayoría, procedentes de Pasacaballos y que han recibido el apoyo del Distrito.

“Recibimos un aval de la alcaldesa Judith Pinedo para que labráramos y mantuviéramos nuestras familias en esa tierra (...) hemos conseguido proyectos a través del mismo Distrito como una estación de agua, la construcción de un galpón de gallinas con la asesoría y tecnificación que nos dio la Alcaldía a través de la Umata y hemos tenido el apoyo del Sena”, continuó Ramiro Torres.

Marlis Escamilla, ocupante de La Concordia y miembro de la asociación, desmintió las declaraciones del secretario del Interior Fernando Niño, publicadas en días pasados en este medio, cuando aseguró que en el predio se hacen operativos permanentes para evitar la presencia de invasores y que por esto ya se han capturado a ocho personas.

“Le miente a la ciudad: es mentira lo de las capturas, no hacen operativos, no hay vigilancia, ni policías (...) el Distrito no nos ha dicho nada en todo este tiempo, la única perturbación es la de los recicladores que atraviesan nuestra tierras cuando van al relleno sanitario”.

“Nos perturban”

Los miembros de la Asociación de Agricultores de La Concordia quisieron exponer su posición luego de que Caribe Verde, operador del relleno sanitario, denunció la ocupación de tal predio, asegurando que la situación puede desatar una crisis de salud pública cuando Cartagena no tenga dónde disponer sus basuras dentro de cuatro u ocho años. (Lea aquí http://www.eluniversal.com.co/cartagena/invasion-de-relleno-sanitario-es-una-tragedia-anunciada-265441)

“A Caribe Verde se le ha metido entre cejas que tenemos que desocupar ese área porque el relleno lo necesita, sin embargo aledaño a Loma de Los Cocos hay una extensión de tierra, la hectárea la están vendiendo a 90 millones de pesos, muy bien que la pueden comprar y no quitarnos la tierra”, manifestó Carlos Orozco Herrera, secretario de la Asociación de Agricultores de La Concordia.

Señalan que con las denuncias de Caribe Verde se sienten acosados y perturbados.

“Lo que le pedimos al Distrito es que legalice esos predios por el tiempo que tenemos ahí, queremos tener asegurado nuestro sustento”, puntualizó Ramiro Torres.

Deben recuperar el predio y reubicar

El personero William Matson contó a El Universal que desde el año pasado interpuso una acción preventiva al Distrito, pidiéndole que recupere el predio y reubique a quienes lo ocupan.

“Necesitamos que la administración recupere el lote porque la ciudadanía no se puede afectar por el beneficio de particulares que ocupan el predio en el que se dispondrán los residuos sólidos en el futuro.

“La Alcaldía ha hablado de unos compromisos pero no es fácil sacarlos de ahí porque son población vulnerable. Deben reubicarlos en un lugar donde puedan seguir cultivando”, indicó el funcionario.