Ya tiene implantes cocleares pero no ha podido estudiar por falta de transporte

No para el drama para Zenith Benitez Camargo y su hijo de 10 años. Durante varios meses luchó para que la Nueva Eps le autorizara y colocara nuevos implantes cocleares a su niño, los cuales usa desde los 7 años. Sin los aparatos era imposible que asistiera a clases, pues solo de esa manera podía escuchar lo que decían los profesores y sus compañeros.

El pasado 28 de noviembre, después de una angustiosa y larga espera, a José Gabriel, le adaptaron los implantes en la Clínica Porto Azul de Barranquilla. (Lea: Sin poder estudiar por falta de un implante).

Con ansias el niño esperaba el nuevo año para ingresar al colegio, pero no ha podido ir con frecuencia porque el Distrito le asignó un cupo en la Institución Educativa Juan Salvador Gaviota, en el Pie del Cerro, y su madre no tiene los recursos para transportarlo desde El Pozón, donde residen, hasta ese lugar.

"Yo fui en enero y hablé con el Secretario de Educación y me dijo que en 20 días le pondrían ruta escolar al niño, pero aún no ha pasado nada. Él perdió una semana de clases por falta de transporte. Lo que más me angustia es que en el colegio me dicen que la Alcaldía pondrá ruta a finales de marzo, y mi niño llora porque no puede ir a estudiar", precisó.

Ante la tristeza de su hijo, comenzó a preparar postres y con el dinero recaudado contrató a un mototaxista para que llevara a José Gabriel al colegio. 12 mil pesos pagaba a diario para que él pudiera cumplir su cita con el estudio, pero ante una caída que tuvo el menor en el vehículo, el hombre se negó a seguir transportándolo por el riesgo que representa, algo de lo que también es consciente su progenitora.

"Le pido a la Alcaldía que no permita que este año mi niño se quede sin estudiar. Ya está dos años atrasado, estuviera en cuarto de primaria y apenas va para segundo. Tampoco ha empezado la terapias, porque ni siquiera tengo plata para ir a buscar la autorización", anotó Zenith.

Habla Secretaría de Educación

Un vocero de la Secretaría indicó que la demora en la asignación de la ruta escolar obedece a cambios en el sistema.

"Hasta el año pasado se le asignaban los recursos a varios colegios y estos a su vez contrataban el servicio. Este 2016, por razones administrativas, se va a centralizar toda esa contratación en una sola licitación, que ya tiene los pliegos diseñados y se va a abrir. Es una licitación rápida, todo el transporte escolar lo va a tener una sola empresa responsable", precisó el vocero.

Como José Gabriel, informó el Distrito, están decenas de niños en Cartagena, a la espera de que se les asigne una ruta escolar para poder asistir a clases.

Datos

Los implantes cocleares de alta tecnología son dispositivos que se adaptan en los oídos y se encargan de transformar las señales acústicas en eléctricas, estimulando el nervio auditivo.