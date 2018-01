Yate estuvo en alto riesgo con al menos 15 turistas a bordo

Anoche estuvo a cerca de producirse una tragedia, por cuenta de un yate de recreo privado que prestaba servicios ilegales de transporte turístico, pues zozobró durante un buen rato en aguas marinas entre Cartagena y Barú.

La emergencia se presentó alrededor de las 7 de la noche, pues más o menos a esa hora una turista que iba a bordo de la motonave, hizo una llamada de emergencia desde un celular y reportó la situación a la Estación de Guardacostas de Cartagena, informó el capitán de fragata Jorge Enrique Herrera Mesa, comandante del mencionado organismo adscrito a la Armada Nacional.

Relató el oficial que el yate fue alquilado para hacer turismo de pasajeros, navegaba con 15 a 19 turistas de Manizales (cifra por confirmar), y se le apagaron los motores en medio del mar, frente a aguas de Isla Barú, cuando ya realizaba su regreso hacia Cartagena, entrada la noche.

“Cuando ese tipo de problemas le sucede a un bote, queda propenso a que alguna ola lo golpee y lo voltee, o simplemente que lo lleve a la deriva contra una playa o una roca, y entonces tengamos un siniestro marítimo de gran magnitud”, explicó el capitán Herrera para dimensionar lo que pudo haber ocurrido, y que por fortuna no tuvo un desenlace fatal.

DETALLES

Cuando Guardacostas supo de la emergencia, de inmediato envió una unidad de búsqueda y rescate, y al llegar a Playa Blanca, en Barú, quienes estaban a cargo de la motonave urgida, ya habían entregado los pasajeros a otro navío, una lancha, “con el fin de sacarlos y así evitar la investigación y sanción” que les cabe por esta situación ilegal.

“Ya tenemos también la lancha que trajo a los pasajeros, que a propósito fueron transportados sin chalecos salvavidas, y está tanqueando en este momento (cerca de las 10 de este domingo) en el Fuerte de San Fernando”, agregó el oficial en conversación con El Universal.

Explicó que desde anoche mismo, luego del susto que pasaron los turistas manizalitas, la autoridad marítima (Dimar) empezó los acercamientos con ellos, para que entreguen sus versiones sobre lo sucedido, cuánto fue que le pagaron al dueño del yate privado para transportarlos, “y así tener todos los argumentos para proceder a sancionar esta actividad turística ilegal”.

El yate quedó bajo custodia de la Estación de Guardacostas de Cartagena, igual que la lancha que finalmente trajo a los turistas a la ciudad.

NO SE COMUNICÓ

También explicó el comandante de la Estación de Guardacostas, capitán de fragata Jorge Herrera, que el capitán que comandaba el yate en peligro, nunca llamó a notificar la emergencia, a pesar de que estaba obligado a hacerlo.

“Nos enteramos porque la turista llamo a Guardacostas a informar la novedad. Fue mucha la irresponsabilidad del capitán, por el temor a ser sancionado por su actividad ilegal”.

Contó que el dueño de la nave de recreo, quien no estaba en la embarcación, lo llamó y entre las cosas que hablaron “me dijo que el yate lo había prestado a unos amigos, o sea que las 15 o 19 personas que venían ahí son sus amigos, según él”.

VARIOS NO CUMPLEN

Durante la temporada turística todavía en desarrollo, de Navidad y finales y comienzos de año, las unidades de Guardacostas han detectado que dueños de yates, que son naves de recreo para personas particulares, “los están alquilando a turistas con una connotación especial, y es que por ahorrarse un dinero esas motonaves no cuentan con las pólizas que se le exigen a un bote de pasajeros, y no hacen la catalogación correspondiente ante la autoridad marítima”, explica Herrera Mesa.

De tal manera, cuando ocurre algún riesgo con los ocupantes, estas naves entonces no tienen las pólizas ni las garantías para afrontar el accidente o las muertes por algún siniestro.

“Es una actividad ilegal que están haciendo los dueños de estos yates de recreo”, reiteró.

Por consiguiente, el personal de Guardacostas le viene haciendo seguimiento al tema, lo cual fue corroborado con la situación ocurrida anoche, dijo el mismo oficial.

“Recomendamos a los turistas no seguir alquilando, o que no se dejen convencer de este tipo de alquiler ilegal, y que mejor tomen los servicios turísticos en el Muelle La Bodeguita, que son los autorizados y catalogados por la autoridad marítima”, concluyó el capitán Jorge Herrera.

LABOR EN CIFRAS

Durante la noche de este domingo 7 de enero, la Estación de Guardacostas realizó un trabajo operativo bastante importante, pues hacia las 8:30 igualmente asistieron en rescate de otra pequeña nave con problemas técnicos y con 16 personas, que se quedó sin máquinas en el interior de la Bahía, es decir, se apagó.

Valga destacar que durante el año pasado, 2017, Guardacostas de Cartagena rescató 199 personas vivas, y en lo que va del 2018 ya son más 45 personas auxiliadas por esta unidad naval de la Armada Nacional de Colombia.