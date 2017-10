Astronauta juega con un fidget para mostrar lo que se hace mejor en el espacio

Randy Bresnik compartió por twitter un video en el que aparece jugando con este dispositivo en un ejercicio para probar las leyes del movimiento de Newton; los resultados le han gustado mucho a sus seguidores.

En el audiovisual se observa el fidget spinner girando solo mientras flota. Varios astronautas intervienen dándole más vueltas al aparato y luego son ellos los que dan volteretas en el espacio.

A fidget spinner in space! How long does it spin? I'm not sure, but it’s a great way to experiment with Newton’s laws of motion! pic.twitter.com/5xIJDs2544

— Randy Bresnik (@AstroKomrade) 13 de octubre de 2017