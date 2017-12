Gorilas pueden aprender por su cuenta a limpiar la comida antes de ingerirla

Los gorilas tienen la capacidad de aprender por sí mismos comportamientos de limpieza de los alimentos antes de ingerirlos, según un estudio sobre hábitos de animales publicado hoy en la revista especializada "PLoS ONE".

El trabajo, elaborado por investigadores de las universidades de Birmingham (Reino Unido), Tubingen (Alemania) y Saint Andrews (Reino Unido), sugiere que estos primates son capaces de adquirir por su cuenta esta práctica sin necesidad de haberla visto antes en otros.



La investigación pone en duda las interpretaciones recientes sobre que los gorilas aplicaban estos comportamientos fundamentalmente porque lo aprendían de otros.



Aunque el estudio apunta a la capacidad propia de los primates, los expertos reconocieron que la interacción y el aprendizaje social puede ayudar a incrementar la frecuencia de este comportamiento.



Para la elaboración del trabajo, un grupo de gorilas en cautividad fue provisto de manzanas sucias y limpias en el Centro de Investigación de Primates Wolfgang Kohler del Zoo de Leipzig, en Alemania, con objeto de analizar su respuesta.



Tras la recepción de los frutos, llenos de arena, los primates reaccionaron limpiando el alimento en al menos el 75 por ciento de las pruebas.



El autor principal del trabajo, Damien Neadle, de la Universidad de Birmingham, explicó que, en tres de cada cuatro gorilas, "al menos una de las técnicas de limpieza empleadas era similar a la observada en libertad".



"Dado que estos dos grupos (en cautividad y en libertad) son culturalmente inconexos, el estudio sugiere que el aprendizaje social no es necesario para que emerja esta práctica", afirmó Neadle.



El investigador incidió en que con esta investigación no se resta importancia a la captación de conocimientos mediante la interacción, sino que se "enfatiza" el papel del desarrollo individual para la adquisición de este comportamiento en gorilas de tierras bajas occidentales.



Neadle rechazó la utilización de una consideración binaria entre si es aprendizaje cultural o no, ya que puede ser propagado mediante interacción social, pero también aprendido "espontáneamente" por los individuos.