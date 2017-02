La cápsula Dragon no logró llegar a la ISS

La cápsula Dragon no logró llegar este miércoles como estaba programado a la Estación Espacial Internacional (ISS) debido a un problema en el GPS, anunció SpaceX.

"Dragon está en buen estado y hará un nuevo intento por llegar a la @Space_Station el jueves de mañana", dijo la empresa en Twitter.

Dragon is in good health and will make another rendezvous attempt with the @Space_Station Thursday morning.

— SpaceX (@SpaceX) 22 de febrero de 2017