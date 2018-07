Marte, a su menor distancia de la Tierra en 15 años

Ahora es el mejor momento de ver a Marte en el cielo nocturno.

La semana próxima, el Planeta Rojo estará a su menor distancia de la Tierra en 15 años.

Los dos planetas estarán a apenas 57,6 millones de kilómetros (35,8 millones de millas) el martes próximo. Y el viernes, el planeta estará en oposición, lo que significa que Marte y el Sol estarán exactamente en lados opuestos de la Tierra. Ese mismo día, algunas partes del mundo verán un eclipse lunar.

Marte ya se ve más brillante que lo usual y brillará aún más, y parecerá mayor a medida en que se acerca el martes. Los astrónomos esperan una buena vista hasta inicios de agosto.

Sin embargo, una enorme tormenta de polvo que cubre Marte en estos momentos está ocultando detalles de la superficie que normalmente son visibles con un telescopio. La atmósfera marciana está tan llena de polvo que la sonda Opportunity de la NASA no puede recargarse, pues la luz solar que llega a la superficie es insuficiente, por lo que no ha habido comunicación con Opportunity desde el 10 de junio. Los controladores de misión no esperan restablecer contacto hasta que amaine la tormenta, quizás después.

Lo bueno es que todo ese polvo marciano refleja la luz del Sol, lo que hace que el planeta se vea aún más rojo, dijo el astrónomo de la Universidad de Widener, Harry Augensen.

"Es magnífico. Tran brillante como la luz de aterrizaje de un avión", dijo. "No tan brillante como Venus, pero debido al tono rojizo, naranja, es fácil verlo en el cielo".

En el 2003, la Tierra y Marte estuvieron a su menor distancia en casi 60.000 años: 55,7 millones de kilómetros (34,6 millones de millas). La NASA dice que eso no sucederá de nuevo hasta el 2287. El próximo acercamiento, en el 2020, será de 62 millones de kilómetros (38,8 millones de millas).

Observatorios en todo Estados Unidos van a realizar eventos para mirar el planeta la semana próxima. El martes, el Observatorio Griffith en Los Ángeles proveerá video en vivo por internet.

El eclipse total de Luna del viernes será visible en Australia, África, Asia, Europa y Sudamérica. El fenómeno durará una hora y 43 minutos.