No coma cuento: no existe agua pura

Por: Ramiro Velásquez Gómez

No coma cuento: ni aunque el envase lo diga o lo proclame la compañía que se la suministra, no, no existe el agua pura. Sí, así de simple. Es un estado que no se logra, al menos en la Tierra.

Tampoco puede existir esa que la medicina alternativa llama agua superpura con propiedades casi mágicas. No, olvídese.

En una nota al respecto, en Live Science, la química de Oregon State University, May Nyman, explicó que así se ‘purifique' casi de inmediato se une con iones del ambiente de modo que pierde esa supuesta pureza.

“Absolutamente, agua pura no existe”, reiteró.

Resulta que a este vital y preciado líquido le ‘gusta’ disolver otras sustancias en sí misma. Es por la forma de las formas raras de las moléculas, dos de hidrógeno en un lado y una de oxígeno en el otro extremo, cada una con distintas carga electrónica. Las moléculas de agua, explicó la nota, usan esas uniones cargadas del hidrógeno para interactuar entre sí, pero también con cualquier otra molécula que se le acerque, por lo que es muy probable que disuelva un poquito de cualquier objeto que toque.

Y mientras más pura sea una muestra, más tratará de disolver iones de cualquiera de esos objetos.

O sea, así se haga lo imposible por purificarla, en cierto punto comenzará a disolver las paredes de su contenedor o recipiente.

Esto hace muy difícil trabajar con ella en laboratorio, incluso en el más estéril de los ambientes. Cualquier cosa que encuentre, como un grano de polvo o un contenedor plástico y quedará su huella dentro del agua.

Y aunque el agua sí puede ser segura para beber, tanto provista por acueductos como hoy en los envases comerciales, nunca será pura.

Olvídense de ello. No crea en lo que le dice el empaque. Tal vez quede mejor decir: casi pura.