No, tener sexo no hace que se pare el corazón

Por: RAMIRO VELÁSQUEZ GÓMEZ

Puede suceder, pero es muy raro: tener sexo no conduce al paro cardíaco, como reportan muchas historias.

Eso sugiere un estudio con 4500 participantes que experimentaron un paro cardíaco súbito de entre un millón de personas analizadas, una condición en la cual el corazón deja de latir debido a problemas en la actividad eléctrica de este órgano.

Menos del 1 % de los casos ocurren durante la actividad sexual o inmediatamente después.

Los hallazgos del estudio, uno de los primeros, si no el primero, en analizar el tema, fueron presentados en el encuentro de la Asociación Americana del Corazón y publicados en el journal of the American College of Cardiology.

De lso 4500 solo 18 ocurrieron en el coito y 15 inmediatamente después.

(Le puede interesar:Las personas estresadas tienen más riesgo de sufrir ataques al corazón)

Aunque un paro cardíaco es una situación devastadora con alta probabilidad de muerte, las chances que se presente durante el acto sexual son mínimas, de acuerdo con Sumeet Chugh, director del Heart Rhythm Center en el Cedars-Sinai Heart Institute en Los Ángeles y cabeza de la investigación.

El resultado será útil para pacientes con enfermedades del corazón, que podrían recibir autorización para tener sexo a menos que no puedan mantener unos niveles reducidos de actividad o tengan síntomas que les impidan hasta tender la cama.

En los pocos casos en los cuales hubo paro cardíaco durante el acto sexual, 94 % lo sufrieron hombres. Entre ellos, 1 en 100 casos de paro fue vinculado con el sexo, en comparación con 1 en 1000 para las mujeres. (Lea:Los ataques cardíacos que sufren las mujeres son distintos al de los hombres)

Quienes sufrieron un paro cardíaco durante las relaciones sexuales tendían a ser un poco más jóvenes, alrededor de 60 años en promedio, que aquellos que lo sufrían en otro momento, cuya edad se encuentra alrededor de los 65.

Una de las razones para la poca incidencia, de acuerdo con otros especialistas, como Nieca Goldberg, vocera de la Asociación Americana del Corazón, es que el sexo no es tan extenuante como la gente cree. Equivale a subir dos tramos de escaleras.

Incluso en el momento más intenso, la actividad sexual no es tan intensa como piensa el común de las personas.

Hasta este estudio se sabía que el sexo podía tener algún riesgo para el corazón, pero no se había cuantificado y es, entonces muy bajo según las consideraciones citadas.

Así que esa película de Hollywood en la cual un hombre tiene relaciones con una hermosa mujer la mitad de sus años y cae muerto es más cuento que otra cosa.