36 presos se fugaron en Valledupar

Una turba de reclusos de la Permanente Central de la Policía de Valledupar se fugó la noche de este lunes, cuando cuatro agentes de la institución abrieron las rejas de las celdas para retirar la basura que permanecía al interior.

Confabulados para recuperar la libertad le propinaron una puñalada en el cuello y le fracturaron un brazo a uno de los uniformados. Seguidamente salieron por la puerta principal del centro transitorio que alberga 268 internos y sólo tiene capacidad para 60.

“Luego de un conteo pudimos establecer que se fugaron 36, de los cuales hemos recapturado ocho, cuatro de ellos por el delito de hurto, tres por porte y tráfico de armas de fuego y uno por estupefacientes”, explicó el subcomandante de la Policía del Cesar, coronel Mauricio Bonilla Méndez.

Las autoridades realizan un plan candado para ubicar a los 28 restantes. “Estamos monitoreando todo lo que tiene que ver con los corregimientos del norte, la salida de la ciudad hacia ese punto y la margen derecha del río Guatapurí porque probablemente algunos pudieron haberlo cruzado”, explicó la secretaria de Gobierno, Sandra Luz Cujia Mora.

Esta no es la primera vez que ocurre una fuga. En mayo de 2016, ocho reclusos aprovecharon las fallas que tiene la placa de concreto del techo a causa de la humedad y realizaron una abertura de 60 centímetros de diámetro por donde escaparon.

“Debemos nuevamente revisar el Comité de Seguimiento Penitenciario y Carcelario la situación que vive la Permanente Central frente a la responsabilidad de los otros entes territoriales, es un llamado también a los otros municipios de departamento porque no se justifica que nosotros en este centro tengamos población no sólo de Valledupar, sino también de otros municipios y a la hora de la responsabilidad que tienen a la luz de la misma normatividad no se asume”, añadió la Secretaria de Gobierno.

Aunque los centros transitorios no están acondicionados para albergar grandes cantidades de reclusos, en la Unidad de Reacción Inmediata, URI, y en la Permanente Central, así como en las estaciones de Policía de los municipios del Cesar, a diario recluyen presos debido al hacinamiento de la Cárcel Judicial ubicada en Valledupar.