6 estaciones del Metro estarán sin servicio hasta mañana

Este martes y por tercera vez en el día, el Metro de Medellín tuvo que restringir la operación comercial en su línea A por una aparente falla técnica.

La empresa de transporte masivo reportó que desde las 3:05 de la tarde sólo está prestando servicio entre las estaciones Niquía y San Antonio, y en el sur entre Envigado y La Estrella. Las estaciones Alpujarra, Exposiciones, Industriales, Poblado, Aguacatala y Ayurá están temporalmente cerradas.

Tomás Elejalde, gerente del Metro, explicó que hay una avería en una de las catenarias en la zona de El Poblado en estos momentos, y que es posible que la reparación se extienda durante la noche, por lo que este martes no habría más servicio en las estaciones mencionadas.

“Es una contingencia de grandes proporciones, es un problema no común”, reconoció Elejalde, quien aclaró que este hecho tiene características técnicas distintas a los de la mañana (esta vez falló la catenaria y no los trenes) y que, por los mantenimientos preventivos que se hacen a diario, “estos eventos no deberían ocurrir”.

El vocero de la empresa de transporte masivo estimó además que cerca de 200 mil personas resultan afectadas producto de la contingencia y puntualizó que solo en el trayecto entre La Estrella y Envigado - el único del sur en operación - no se está cobrando el tiquete.

Me llega en exclusiva desde la estación acevedo... Nos quedamos sin metro @metrodemedellin pic.twitter.com/zQjx7dr5BI — Andres (@ANDRES_P7) 13 de febrero de 2018

@metrodemedellin solicitamos pronta solución o por lo menos algo de información sobre por qué está el metro totalmente detenido #MiMetroMeMueve pic.twitter.com/WfrHDjg134 — Vane Rebolledo (@nathiva) 13 de febrero de 2018

Plan B

Las autoridades de transporte del Valle de Aburrá autorizaron a Elejalde a declarar la libertad de rutas para los transportadores del sur del área metropolitana.

Esa libertad permitirá que ellos “puedan acceder a las estaciones del sur que aún prestan en servicio (actualmente solo se opera hasta San Antonio) para recoger a los pasajeros y llevarlos desde allí hasta sus destinos”, reportó el Gerente del Metro, quien pidió disculpas a los usuarios del sistema de transporte masivo por los perjuicios que eso podría generarles.

Además, la Secretaría de Movilidad de Medellín anunció la suspensión de la medida de pico y placa, que este martes aplicaba para los carros particulares con placas terminadas en 8, 9, 0 y 1, y para motos dos tiempos con placas 0 y 1.

Los municipios aledaños a la capital antioqueña (Envigado, Sabaneta, Itagüí y Bello) también suspendieron la medida de contingencia producto del caos vial que detonó el daño en el sistema de transporte masivo.

En la madrugada, desde las 5:15 a.m., el servicio del Metro empezó a tener problemas por un fallo de uno de los trenes en la estación Caribe. El problema se prolongó durante toda la hora pico, lo que generó congestión en las rutas de buses y las vías arteria de Medellín.

Y desde de las 7:30 a. m los trenes operaron únicamente entre estaciones Prado - La Estrella y La Estrella - Prado, debido a que un tren estuvo averiado en el tramo entre las estaciones Tricentenario y Caribe.