Abogados Abelardo De La Espriella e Iván Cancino denuncian amenazas de muerte

En un comunicado de prensa, el abogado Abelardo De La Espriella dijo haber recibido en las últimas horas amenazas en las que se informa sobre las intenciones de querer asesinarlo.

“El día de ayer, fue remitido, a través de un correo certificado, un sobre que contenía una brutal amenaza de muerte contra mi y contra todas las personas que trabajan en la firma”, dice la comunicación que fue remitido por la oficina de comunicaciones del penalista.

Según se dio a conocer las intimidaciones llegaron a sus oficinas en el norte de Bogotá. “Las amenazas no me amedrantan, ni me intimidan: Esta última se suma a otras que me han hecho a través de las redes sociales recientemente”.

Este hecho, precisa, será puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue quién está tras estos hechos y de paso reclamó celeridad en las investigaciones. “Como abogado y sobre todo como ciudadano demando celeridad en las investigaciones”.

En el comunicado en el que el jurista informa sobre estas amenazas, el penalista atribuye las amenazas a miembros de la que llama izquierda radical y atribuye la intimidación por las posiciones que ha adoptado de cara a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

De La Espriella dice en este caso que seguirá defendiendo su postura en este caso y ratifica las manifestaciones que al respecto ha hecho.

Por su parte, Iván Cancino contó que las amenazas que ha recibido han sido a través de las redes sociales, llamadas y hasta en su oficina.

