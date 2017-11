Abren proceso contra Gobernador de Córdoba por desfalco de $1.525 millones

La Contraloría General de la República hizo saber esta tarde que abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el gobernador de Córdoba, Edwin Besaile por $1.525 millones.

El informe del ente aseguró que se le investigará por los mismos hechos que dieron origen al denominado Cartel de la Hemofilia, al que también vinculan al exgobernador Alejandro Lyons.

Según la Contraloria, aunque la entidad destapó el escándalo de corrupción en Córdoba, Besaile Fayad le pagó a San José de la Sabana, una de las IPS involucradas más de $1.500 millones de pesos por los mismos conceptos y con soportes presuntamente falsos.

La Contraloría también dio a conocer varias incosistencias, como que el médico hematólogo que aparece en los soportes de pago no dio ninguna autorización de medicamentos ni firmó diagnósticos; la bacterióloga no hizo los supuestos exámenes de laboratorio y además un paciente dijo a la Contraloría que nunca ha sido hemofílico ni ha sido tratado por este trastorno. A su vez, las EPS señalaron que no tienen afiliados a los supuestos hemofílicos.

El contralor Edgardo Maya Villazón solicitó dar celeridad al proceso y pidió a la gerencia de la Contraloría en Córdoba adelantar las diligencias de averiguación de bienes para decretar de forma inmediata medidas cautelares.