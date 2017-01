"Actualmente en Colombia es peor visto ser taurino que ser corrupto"

Las corridas de toros regresaron a Bogotá en medio de la polémica y radicamos que han rodeado el multitudinario evento que se ausentó de la histórica Plaza de la Santamaría por casi cinco años.

Durante la corrida del pasado 22 de enero miles de manifestantes en contra del maltrato animal colmaron los alrededores de la Plaza para hacer sentir su voz de protesta contra la llamada 'fiesta brava'. Sin embargo, las protestas se vieron empañadas, e incluso deslegitimadas, con los reprochables actos de violencia por parte de algunas personas contra los taurinos que trataban de ingresar a la Santamaría.

El propio alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien se ha declarado en contra de las corridas, rechazó los desmanes y hechos de violencia que se registraron durante las protestas y dejó entrever que el exalcalde Gustavo Petro sería uno de los responsables de exacerbar los ánimos de algunos de los más de 5.000 manifestantes.

Peñalosa anunció que para las próximas corridas de la temporada en Bogotá se reforzarán las medidas de seguridad para garantizar el bienestar de los ciudadanos que asisten a la plaza, aunque fue enfático en decir que la mayoría de los antitaurinos protestaron de forma pacífica y solo unos pocos agredieron a varios de los asistentes al recinto

Para el periodista Víctor Diusabá Rojas, autor del libro 'La Afición' en el que habla de la relación de las corridas de toros con la historia en el país, es difícil de entender el escenario y la forma de ver los toros en la actualidad, pues sostiene es una práctica que está ligada con la historia nacional y que antes era uno de los eventos a donde los dirigentes asistían constantemente sin ser si quiera juzgados.

"En el siglo 20 se realizaron corridas en en diferentes ciudades del país, estando en Bogotá siempre ligado al poder y la política, entonces las corridas eran un escenario social y político fundamental. Tanto, que eran aficionados a los toros el mismo Olaya Herrera, quién inauguró la plaza; el ex presidente Alfonso López Pumarejo, Jorge Eliécer Gaitán, quie hacía sus manifestaciones en la plaza porque le gustaba asistir a las corridas; Laureano Gómez, Guillermo León Valencia, y ya recientemente los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana", recuerda el comunicador quien precisó que las corridas son una herencia española que inicialmente era exclusiva de las milicias pero con su expansión evolucionó hasta lo que conocemos hoy en día.

Según Diusaba se llegó a tal punto de importancia política de las corridas de toros, que estas se convirtieron en un termómetro de popularidad entre los dirigentes.

"Realmente es tanta la vinculación de la política en los toros que el debate de hoy es político en busca de un botín electoral. Diferentes partidos están tratando de hacerse a los votos de los antitaurinos a costa de los taurinos", indicó Diusaba.

La postura del periodista es similar a la de Peñalosa quien ha dicho que los desmanes presentados en las protestas fueron orquestados por sectores políticos.

"Es lamentable que un exalcalde y ahora candidato presidencial como Gustavo Petro promueva la violencia para polarizar la situación de los toros y con mentiras impulsen que antitaurinos, aunque no la mayoría, agredan a personas únicamente para conseguir votos”, señaló el mandatario tras los desordenes del pasado domingo.

Por su parte, el representante de Animal Defenders en Colombia, Eduardo Peña, sostuvo que si bien los toros pueden tener una tradición en el país, estas son susceptibles a cambios.

"La tradición puede cambiar en este mundo, las sociedades son cambiantes, cuando se atenta contra la integridad de alguien ya sea animal o persona se debe considerar en cambiar ciertas prácticas así tengan peso histórico, y esos cambios de deben lograr por medio de la vía pacífica y legal.

Peña explicó que la gran afluencia de protestantes se debe al clamor nacional para evitar ese tipo de eventos, e indicó que la gran mayoría de personas que estuvieron en la manifestaciones no son animalistas, si no personas de diferentes sectores.

"De los casi 15.000 personas manifestantes, no todos eran protectores de animales, en general eran ciudadanos del común de sectores sociales que rechazan las corridas y que están indignados porque después de unos años de no tener la temporada taurina vuelve a pesar del clamor nacional", indicó el representante de Animal Defenders.

ACTIVIDAD LEGAL

Entre tanto, el integrante de la Junta Directiva de la Asociación pro defensa de La Fiesta Brava (Asotauro), Alejandro Usma, dijo que es entendible que a algunas personas no gusten de los toros, pero aseguró que lo que no se puede aceptar es que se busque prohibir las corridas por argumentos sin fundamentos.

"Se comprende que cualquier particular no guste de las corridas y tenga como argumento la sensibilidad. Lo que los taurinos no podremos aceptar es que quienes se oponen a nuestra afición, pretendan usar su único argumento -la sensiblería- como bandera de lucha para imponer su criterio como norma general, y por ende, buscar prohibir", indicó Usma.

En ese sentido, Victor Diusabá Rojas sostuvo que en Colombia los toros no son un espectáculo que sea visto políticamente correcto y por eso se ha señalado a los taurinos, "si usted no le gustan los principios de las taurinos, tenga otros, yo creo que a nadie se le lleva a los toros obligado", dijo.

El periodista fue enfático en decir que en este momento en el país las corridas son un evento legal y por ende se debe respetar su realización aunque no sea bien visto por algunos sectores.

"Un factor muy importante y es que los toros son legales y no entiendo porque esta práctica se ha criminalizado en el país, en este momento yo diría que en Colombia es peor ser taurino que ser corrupto", agregó Diusaba.

Se ha llegado a tal radicalismo que tras la corrida del domingo el torero colombiano Luis Bolívar, denunció que ha recibido insultos y amenazas a través de las redes sociales.

"Circo de tortura no es el albero de una plaza: es un país aletargado en el que vale más la vida de un animal, ser irracional, que la de un niño muriendo de hambre en la Guajira, sin que nadie, ni el Estado, ponga sus ojos allá", sentenció el directivo de Asotauro.

¿POR QUÉ LA HOSTILIDAD EN LAS PROTESTAS EN BOGOTÁ?

A diferencia de las protestas antitaurinas de otras ciudades, en Bogotá se vivió un ambiente de hostilidad inédito, pues en otras protestas contra ese espectáculo, no se había llegado al nivel de agresiones e insultos contra los taurinos.

"Yo estuve participando en las protestas y puedo asegurar que los movimientos animalistas no participaron en los desmanes, son algunos inadaptados que quieren deslegitimar la protesta con sus actos vandálicos. Desde nuestra parte estamos tratando de identificar los para sacarlos de la protesta y podamos ejercer nuestro derecho en paz", señaló el representante de Animal Defenders en Colombia, Eduardo Peña.

Para Diusabá, se ha cambiado la forma de ver toros, pues ya no se entiende que el corazón de las ferias de Manizales y Cali son las corridas, pero dice se han visto remplazadas en importancia por otras actividades y por eso ha crecido el número de manifestantes.

"Ya en los últimos años los toros se han visto reemplazados por otras actividades por eso ahora hay más antitaurinos, pero en en una época las corridas de toros eran más importantes que el fútbol y eso tiene una connotación muy grande en un país donde somos inmensamente futboleros", dijo el periodista.

Y aseguró que el alto nivel de hostilidad en las corridas se debe a que al ser un número mayor de protestantes, se busca eliminar por una vía no legal las corridas.

"Como eliminar y prohibir los toros no se pudo hacer por la vía legal, ahora se está haciendo por el camino de la violencia, por el camino es la descalificación aprovechando de algo que yo denominó el estado de opinión, que es todo lo que piensen los mayorías es lo que se debe hacer, y como las mayorías consideran que los toros son un tema incorrecto, todos van en esa vía", indicó el autor del libro.

En ese sentido el comunicador aseguró que las manifestaciones en Bogotá han sido más hostiles que en otras ciudades porque los políticos han instigado al manifestaciones violentas para sacar dividendos electorales en un futuro muy cercano a costa de la afición por los toros.

"En una democracia se deben proteger los derechos de las minorías y los taurinos son una minoría. el domingo pasado fuimos agredidos en la Plaza, la violencia es una presión sobre la corte para que decida sobre el futuro de los taurinos", aseguró Victor.

El representante de Animal Defenders, coincidió en que los desmanes han sido producidos por infiltrados en las marchas, pues dice en otras ciudades se ha manifestado pacíficamente.

"Quiero llamar a otros sectores sociales que no se dejen influenciar por factores externos y hacer un llamado a las autoridades para estar pendientes de los infiltrados y de personas que hayan hacerle daño movimiento antitaurino", sostuvo Peña.

Sobre ese aspecto el periodista y defensor de las corridas dijo que "durante las manifestaciones contra los toros en Cali ni siquiera se presentaron improperios, las personas lucían sus carteles y camisetas con sus mensajes contra las corridas pero en paz, yo pasé en medio de centenares de ellos sin que pasara absolutamente nada, pero cuando le meten oportunismo a la situación vemos los escenarios que se vieron en Bogotá".

Peña reiteró que se debe protestar en paz para que su causa tenga mayor legitimidad y se pueda conseguir su principal objetivo que es prohibir las corridas.

"Lo más importante evidentemente es protestar pacíficamente principalmente quiero llamar a otros sectores sociales que no se dejen influenciar por factores externos y hacer un llamado a las autoridades para estar pendientes de los infiltrados y de personas que quieren hacerle daño movimiento antitaurino, hemos avanzado muchísimo para que para que el gobierno ponga en su agenda pública la prohibición de las corridas de toros y las protestas que adelantamos alrededor de la Plaza SantaMaría no son en contra de los taurinos pues seguramente no podremos cambiar su forma de pensar, sino que son una muestra de apoyo al Gobierno y sus esfuerzos por prohibir esta práctica", sentenció el defensor de animales.

¿QUÉ SE VIENE EN MATERIA LEGAL PARA LA LLAMADA FIESTA BRAVA?

El futuro de las corridas de toros es incierto, aunque podría quedar definida su prohibición el próximo lunes con un fallo de la corte contitucional.

Ese día vencen los términos de la Corte para fallar una de las demandas que busca incluir el rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las novilladas, las corralejas, las becerradas y tientas y las riñas de gallos en el delito de maltrato animal.

El aplazamiento de la discusión se dio porque el magistrado ponente, Alejandro Linares, se enfermó y sin su presencia no se puede dar del debate. La Sala estudia la ponencia de Linares que pide mantener la vigencia de la tauromaquia y la exclusión de dichas actividades de cualquier sanción penal, en el entendido que se trata de una práctica cultural arraigada.

Se ha conocido que dicha ponencia tiene el voto favorable de los magistrados Luis Guillermo Guerrero y de Gloria Ortíz, en tanto que los magistrados María victoria calle, Gabriel Eduardo Mendoza, Aquiles Arrieta y Jorge Iván Palacio votarían para acabar con este tipo de espectáculos.

Entre tanto, el magistrado Alberto Rojas Ríos, quien tiene a su cargo otra demanda al respecto, es partidario de la eliminación progresiva de la ‘fiesta brava’, buscando que se vaya disminuyendo el sufrimiento del toro en las corridas. Por ahora, no se conoce el voto del magistrado Luis Ernesto Vargas.

Entre las posibilidades que se han contemplado por la Sala Plenas es 'tumbar' el apartado que excluye a las corridas del delito de maltrato animal y darle dos años al Congreso de la República para legislar al respecto y, si esto no sucede, se entendrá que quedan penalizadas. Todo se resolverá el lunes.

Otro escenario que podría ponerle punto final a las corridas es el congreso, pues según informó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en conjunto con representantes de las distintas organizaciones animalistas y con congresistas que han presentado proyectos de ley encaminados a la prohibición de las las corridas de toros en Colombia el 20 de marzo próximo se presentará una sola iniciativa que permita que en Colombia no se vuelvan a tener corridas de toros

"Yo no me quiero imaginar qué pasaría si se prohíben las corridas, hay que ver el impacto económico más allá que miles de personas asistan a una plaza de toros, esas personas hacen aportes al tema hotelero y turístico, ese es un ingrediente que creo se deben sacar a colación en el actual debate", dijo Diusaba sobre una eventual prohibición.