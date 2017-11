Aguacate Hass y otros productos agroindustriales, en la mira de Emiratos Árabes

Durante la visita oficial del presidente Juan Manuel Santos a Abu Dhabi y Dubái, dos de los siete Emiratos Árabes Unidos, la ministra de ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, anunció que en los próximos días Colombia hará una exportación de aguacate Hass a los países árabes, que han fijado sus ojos en diversos productos de la agroindustria nacional.

“El objetivo principal de esta gira es afianzar el comercio y propiciar la llegada de inversiones de Emiratos. El Presidente firmará durante su visita un Acuerdo de Doble Tributación y uno de Inversión”, menciona en un informe la ministra Gutiérrez.

La ministra también destaca que hay expectativas para exportar carne bovina, frutas y en general productos de la agroindustria nacional.

“A su vez se busca que ellos inviertan en infraestructura, agricultura y turismo”, advierte la responsable de esa cartera.

De igual forma, este domingo, Colombia logró firmar un acuerdo de 'Promoción y Protección Recíproca de Inversiones' con los Emiratos Árabes.

“Con este acuerdo esperamos que lleguen a Colombia nuevos capitales provenientes de Emiratos, donde hay importantes fondos de inversión que constantemente están buscando oportunidades en Latinoamérica”, señaló la ministra.

Además de la ministra Gutiérrez, también acompañan al Presidente la canciller María Ángela Holguín, los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas y de Minas y Energía, Germán Arce y el director de la Agencia Presidencial para la Cooperación (ACP), Sergio Londoño.

En 2016, Colombia exportó a Emiratos Árabes Unidos US$ 33,3 millones, de los cuales US$ 17 millones correspondieron a bienes no minero energéticos. Este año, entre enero y septiembre, se vendieron en esa clase de productos US$ 13,2 millones.

Emiratos Árabes Unidos está formado por siete emiratos: Abu Dabi, Ajmán, Dubái, Fuyaira, Ras al-Jaima, Sarja y Umm al-Qaywayn, cada uno de los cuales tiene cierta autonomía política, y económica. El país, cuya capital es Abu Dhabi, cuenta con más de 9 millones de habitantes y su principal actividad económica gira en torno a los ingresos del petróleo.