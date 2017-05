“Ahora hay más plata para cumplirle a las Farc que para Buenaventura”

En medio de la polémica generada por el fallo de la Corte Constitucional que limitó los alcances del llamado ‘fast-track’, el expresidente de la República y jefe del Centro Democrático, CD, Álvaro Uribe Vélez, tiene su propio punto de vista: “La nueva sentencia de la Corte es buena, pero es insuficiente y ya el Gobierno Nacional y sus mayorías se inventaron la manera de poner a funcionar una aplanadora que se burla de esa sentencia”.

Al hoy senador le sigue preocupando “esa impunidad” otorgada, a la guerrilla en los acuerdos, pero también la economía.

“Ahora hay más plata para cumplirle a la Farc que para Buenaventura y el país tiene un problema muy grave porque tiene unos impuestos muy altos, muy afectadas las empresas, la capacidad de consumo, etcétera, eso va a ver que revisarlo, gústele o no le guste a las Farc”, le dijo a El País poco antes de reunirse con los empresarios de Cali, donde el viernes presidió un foro con los precandidatos presidenciales de su partido.

- ¿Cómo ha funcionado esa dinámica de hacer foros en las distintas ciudades con los precandidatos del Centro Democrático?

El partido hizo la convención, hablaron cinco precandidatos con unas intervenciones excelentes. Yo me sentí muy contento porque me parecía ver cinco colombianos altamente preparados presentando un examen de mucho rigor en la mejor universidad. Ahora hemos empezado la ronda de los foros sobre temas especializados. En Medellín fue sobre justicia; en Cali, primero hablaron tres expertos en seguridad, luego los candidatos y después vino el diálogo con los ciudadanos. Aspiramos a hacer, sobre diferentes temas nacionales, 32 foros en el país.

- Uno de los líderes del CD en Cali dijo que iban a escuchar a los precandidatos mientras se resuelve la situación de Luis Alfredo Ramos, ¿eso no es decir ‘hagámosle mientras, pero nuestra carta es otra’?

No, nosotros aspiramos a que Luis Alfredo Ramos obtenga una sentencia absolutoria de la Corte Suprema de Justicia y poderlo tener nuevamente en nuestra nómina de precandidatos. Y queremos de corazón que Óscar Iván Zuluaga pueda superar esta dificultad, que no es un soborno, sino esta dificultad que ha aparecido porque alguien de Odebrecht dijo que ellos le habían pagado a su publicista una suma distinta a la que la campaña, de acuerdo con la ley, le pagó en Colombia. Hoy hay cinco precandidatos actuando, están estos dos precandidatos potenciales. El partido tendrá que definir unas reglas con ellos mismos, de pronto un sistema de preselección, un procedimiento democrático definido por ellos mismos, que puede ser una consulta para escoger el candidato único y dar el paso a la coalición para tener un candidato único de coalición con otros sectores, que nos permita llegar con una coalición fuerte a la primera vuelta.

- Usted ha sido conocido por tener un corazón grande, ¿le caben tantos precandidatos en el corazón?

Lo que pasa es que son sumamente buenos y lo que tenemos que hacer es una gran campaña en todo el país de reconocimiento. Cuando yo fui presidente nombré ocho ministros de menos de 35 años de edad, buscando que fueran líderes de país. Hoy, estos candidatos merecen que el país los oiga, los conozca, porque son líderes del presente y la juventud de la mayoría de ellos les dice que son líderes del futuro, y nosotros tenemos que ayudar a que el país tenga muy buenos líderes del presente y del futuro.

- ¿Iván Duque o Rafael Nieto?

Que todos den la medida y que los ciudadanos escojan. Lo que he dicho es recíbanlos bien a todos y a ellos les he dicho: a trabajar, no hagan menos de siete reuniones al día, que todos mis compañeros los reciban bien. Oportunamente, de acuerdo con las reglas que escojan los propios candidatos, habrá un candidato único.

- Hablaba de coaliciones, ¿es posible aliarse con Germán Vargas Lleras?

Se ha hablado de alianzas es con el expresidente (Andrés) Pastrana, con el exprocurador (Alejandro) Ordóñez, ojalá con Marta Lucía Ramírez; alianzas que hay que construirlas, cuidarlas. A mí me parece muy importante poder trabajar con los grupos laicos, católicos, cristianos, con trabajadores, empresarios, una gran alianza comunitaria con miras a estas elecciones que vienen. El caso del doctor Vargas Lleras, con todo respeto lo digo, en el electorado nuestro hay preocupación porque su partido ha apoyado todo lo de este Gobierno y nosotros tenemos profundas discrepancias con lo que ha pasado en este Gobierno. Creo que, para mal del país, los hechos empiezan a darnos la razón. Mire cómo se ha deteriorado la economía, la seguridad, el desempleo, etcétera.

- ¿La paz va a volver a ser el tema de campaña en las presidenciales?

Aquí hay muchos temas, uno es el tema Farc, otro el de seguridad, la economía, el tejido social de la Nación, la corrupción, etcétera.

En el tema Farc qué decimos: los desmovilizados de la base, nosotros respetamos totalmente los beneficios para ellos, los que cumplan. Nos preocupa esa Justicia Especial de Farc, esa impunidad, los beneficios económicos a ese partido, el daño de la economía. Ahora hay más plata para cumplirle a las Farc que para Buenaventura y el país tiene un problema muy grave porque tiene unos impuestos muy altos, muy afectadas las empresas, la capacidad del consumo, eso va a ver que revisarlo, gústele o no a las Farc.

- ¿Y qué proponen ustedes para mejorar la economía?

Que el país baje severamente los impuestos, dé garantías a largo plazo a los inversionistas para que generen empleo, piense en una congelación temporal del impuesto predial. Una economía recuperándose, si está acompañada de oportunidades técnicas, tecnológicas y universitarias para todos los jóvenes, y posibilidad y recursos de emprendimiento de los jóvenes, nos puede llevar a empezar a resolver ese gran problema que es un país joven, 29 años de edad promedio, pero alto desempleo juvenil.

- Tras el fallo de la Corte sobre el ‘fast-track’, ¿qué cambios van a procurar hacerle a la Jurisdicción Especial de Paz?

Eso hay que hacerlo con firmas de la ciudadanía o con un nuevo Gobierno, porque este Gobierno se burla de la Corte Constitucional y aplica la aplanadora y el primer error que cometieron, grave precedente para la democracia, fue que ellos creyeron que ganaban el plebiscito y como lo perdieron, lo pisotearon. A mí me da tristeza que la Corte Constitucional hubiera facilitado que el Gobierno sustituyera la voluntad popular por una proposición del Congreso de la República. La nueva sentencia de la Corte es buena, pero insuficiente y ya el Gobierno y sus mayorías se inventaron la manera de poner a funcionar una aplanadora que se burla de esa sentencia.

- ¿Cómo lograr que no haya una campaña tan polarizada?

Usted sabe que yo tengo adversarios muy duros y algunos colombianos que me quieren, pero este partido es muy serio. Quite toda la discusión sobre mí, mil defectos, las controversias y ponga eso a un lado: aquí hay un partido serio, haciendo política con transparencia, con muy buenos candidatos, por eso este tema es de tesis y de compromisos.

- Tras la frase de Fernando Londoño en el sentido de que si el partido gana la Presidencia van a volver trizas los acuerdos, cabe preguntar, ¿el CD es de centro o es de derecha?

Cuando se respeta la democracia se acaba esa vieja división, en mi concepto obsoleta de izquierda o derecha. Yo creo en los valores que configura una democracia en progreso: la seguridad. Alguien decía: ‘es que Uribe es de derecha, paramilitar, por la seguridad’. La seguridad es un valor democrático, todo el mundo la necesita; la inversión: si la solución social es de izquierda, ¿cómo se va a atender la solución social sino hay inversión privada? La independencia de instituciones, esto no puede ser lo que hizo Chávez en nombre de la izquierda, que fue apoderarse de todas las instituciones del Estado. O aquí, que están tratando de someter al Congreso, Cortes, etc. El pluralismo participativo, que en partes de América Latina ha expropiado medios de comunicación o ha exigido que se los vendan a los amigos del Gobierno, y aquí en Colombia, afectando una gran tradición de respeto por los medios, han creído que a algunos periodistas los manejan con prebendas y a otros con regaños. Nosotros defendemos esos cinco elementos, por eso este partido se llama Centro Democrático.

- ¿Qué opina del recorte propuesto en el presupuesto de EE.UU. de las ayudas a Colombia?

Le voy a decir una cosa que me preocupa más: en los EE.UU. está circulando un video que va a hacer mucho daño, donde no sé quién le reclama muy duro al presidente Santos que salió de hablar con el presidente Trump y lo primero que hizo fue rendirle cuentas a las Farc. Eso sí que hace daño en un mundo afectado por el terrorismo, que el presidente de un país democrático como Colombia hablé con el Presidente de los EE.UU. y salga, como para evitar un regaño, a darle cuentas a las Farc.

- ¿A qué miembro del secretariado de las Farc le ve potencial político?

Seguramente todos tienen cualidades políticas, lo que pasa es que yo siempre tengo una inhibición que no me deja ver esas cualidades políticas, que es la preocupación por el mal ejemplo que la impunidad le da a las nuevas generaciones.

- En tiempos de pedidas de perdón, ¿cómo se sintió con lo sucedido con las madres de Soacha?

Bien, tranquilidad al alma. Unas señoras con ese dolor, yo recuerdo los dolores de mi madre o de mi abuela por todas esas tragedias de mi familia con el terrorismo. Lo que yo dije es la verdad: Si eso los ha mortificado, si los ha ofendido, yo retiro mis palabras” y me sentí bien. Yo soy peleador con los de arriba, pero me dejo regañar de la gente humilde.

- ¿Por qué no lo había hecho antes?

No, yo les había ofrecido todas las alternativas cuando fui a la Corte y quince días antes mandé al abogado con una carta y no pudieron hacer la audiencia porque faltó una madre de ellas.