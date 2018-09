Aida Merlano confiesa que ha intentado acabar con su vida en tres oportunidades

La destituida senadora electa Aida Merlano Rebolledo dijo al programa Las Noticias 6:30 de Telecaribe, que debido a la situación que viene padeciendo desde el mes de marzo cuando fue detenida por su presunta participación en la compra de votos en Barranquilla, junto con otros políticos de esta sección del país, ha tenido tres intentos de suicidio.

Ante la pregunta del director del programa de si era cierto de que había intentado acabar con su vida, Merlano Rebolledo dijo que sí era cierto. Pero que eso no quería tratarlo en los medios de comunicación y debido a que se filtró decidió confesar que el primero fue cuando se enteró de que la Corte Suprema venía contra ella.

“Es un tema que no me gusta tratar, que en mal momento salió a luz pública y sí. He tenido tres intentos de suicidios. No es fácil asimilar todas las cosas que han pasado. Un día antes de mi audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento recibí una llamada y me dijeron que la Corte iba contra mí y ya yo sabía cuál iba ser la decisión porque me lo habían anunciado. Me llené de mucho miedo, pensé en mis hijos, no pensé con claridad, fue mi primer intento de suicidio”, dijo a través del teléfono.

Seguidamente anotó que tuvo un segundo intento. Cuando llegué hasta aquí y verme tras las rejas, y la experiencia tan difícil, no pude con la carga, y volví a atentar contra mi vida dos veces mas”.

Manifestó que en el centro carcelario no ha recibido la atención sicológica necesaria. “Acá es difícil, una vez que me enfermé de los riñones y por no no haber custodios no pudieron llevarme a la clínica. Tuve que recurrir a los medios de comunicación y a la Defensoría el Pueblo para que me llevaran a la Clínica Country”.

Cuando se le interrogó sobre la muerte política que le había declarado la Corte Suprema, ella respondió diciendo: “Me siento muy afectada, me hicieron un daño muy grande y me tocaron una fibra muy sensible, donde me señalan como corrupta. No soy una mujer corrupta, y de eso pueden dar fe mis compañeros en el Congreso de la República, de la Comisión Séptima, de la que hice parte, y no soy una mujer que recibe dádivas ni mermeladas para ser elegida por voto popular”.

Aprovechó para decir que los concejales y diputados que han sido vinculados a este proceso no son responsables como lo está haciendo creer la Fiscalía, que los tilda de hacer parte de una empresa criminal.

“Aissar Castro, hijo y padre, Lilibeth Llinás, Margarita Balen, el exconcejal de Soledad, Vicente Támara; el diputado Jorge Rangel y el actual concejal Juan Carlos Zamora, son personas trabajadoras, que han venido creciendo políticamente y que vienen subiendo peldaños, que venían ‘cargando ladrillos’ a lo largo de los años y se merecen estar en el lugar donde están ahora, ostentando su credencial, y si eso los hace delincuentes, entonces tenemos el sentido de la política totalmente invertido en este país”, terminó diciendo Merlano Rebolldo.

Hay que decir que Aida Merlano Bebolledo las las personas antes mencionadas están vinculados al proceso ‘Casa Blanca’, donde según la Fiscalía General de la Nación, operaba una empresa criminal que se encargaba de la compra de votos. Todos ellos han recibido la imputación de cargos, los cuales negaron y se está en el proceso de escuchar a la defensa y se está a la espera que el juez que lleve el caso decida si los cobija o no con medida de aseguramiento o domiciliaria.

Merlano Rebolledo se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor de la ciudad de Bogotá.