Alcalde de Ibagué amenaza con cerrar el diario El Nuevo Día

El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, arremetió contra la periodista Claudia Melo, del periódico El Nuevo Día, durante el inicio de la jornada del día sin carro y sin moto.

Jaramillo se negó a responder una pregunta formulada por la periodista, asegurando que el diario de los tolimenses se ha dedicado a “ver cómo destruye esta administración”.

La "despachada" ocurrió cuando la reportera asignada a la cobertura de la Alcaldía le preguntó a Jaramillo sobre los diálogos con el Ministerio de Hacienda para el saneamiento de la USI y la construcción de la nueva Unidad de Salud en Picaleña.

Reporteros de otros medios y el director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, fueron testigos de la actitud beligerante del alcalde contra la periodista y contra el diario.

Claudia Melo ya había sido víctima de la ira de Jaramillo el pasado 13 de agosto cuando la insultó diciéndole: “Chiquita y enredadora”, durante su comparecencia en la entrega de resultados de ‘Ibagué Sostenible’ por parte de Findeter en el hotel Estelar.

El alcalde también amenazó a El Nuevo Día por la publicación de unas fotografías de semáforos averiados y canecas dañadas en el centro de Ibagué. El mandatario manifestó su molestia por la cobertura noticiosa de la ciudad, pues según él, no se pública lo importante y positivo de su administración.

“Yo me puedo ir hasta el periódico a mirarle y mandarle la inspección sanitaria y todo, y voy a encontrar que el periódico no llena la cosa de riesgos, que no llena esto, que no llena lo otro y cierro el periódico porque le falta esto o lo otro. Qué tal yo fuera así”, arremetió Jaramillo en su reclamo a la periodista.

El mandatario ibaguereño prohibió a El Nuevo Día formularle preguntas. Dijo que no las responderá y señaló al diario de ser ‘duquista’.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ha rechazado en varias oportunidades la estigmatización y los ataques que el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo ha realizado contra la prensa local. En 2016, la Flip se comunicó con el alcalde Jaramillo y él se comprometió a respetar la libertad de prensa desde su administración.

Sumado a lo anterior, en agosto de 2017, la Flip le envió una comunicación recordándole sus deberes como servidor público y pidiendo garantías para la prensa en Ibagué.