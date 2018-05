Alcalde de Medellín exige disculpas públicas a Víctor Manuelle y Farruko

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, les pidió este jueves a los cantantes Farruko y Víctor Manuelle disculpas públicas por la mención a Medellín en “Amarte duro”, la más reciente colaboración de ambos artistas. Lea aquí: Víctor Manuelle y Farruko, en el ojo del huracán por polémica canción

La canción dice: “Donde yo pongo el ojo, pongo la bala y no fallo. Esto que yo siento es puro como la coca ‘e Medallo. Y no soy Pablo, pero tú sabe’ lo que te hablo (...)”. En otra de las frases que generó rechazo en redes sociales dice: “A diario, te juro que no aguanto las ganas. Y te voy a dar bien duro como Chris le daba a Rihanna”.

Gutiérrez, que le escribió una carta abierta a ambos cantantes, dijo que le parece inconcebible que alguien saque al mercado “una letra tan deplorable”.

Señaló que ninguna ciudad en el mundo ha sufrido tanto el fenómeno del narcoterrorismo como Medellín, época que dejó más de 20.000 muertes e incontables víctimas directas e indirectas.

“Hace parte de nuestro pasado, pero nos dejó una herencia maldita que hoy todavía padecemos: el estigma a nivel internacional, una herida que se abre cada vez que relacionan a Medellín con todo lo que reprochamos, pero sobre todo los referentes de los niños y jóvenes”, añadió el mandatario.

En otros apartes de la carta de Gutiérrez a Farruko y Víctor Manuelle, señaló que volverse validadores del narcotráfico “es un enorme acto de irresponsabilidad. No subestimen su influencia sobre las generaciones más jóvenes, no irrespeten nuestro dolor”.

También criticó la “alusión tan mezquina de la violencia contra Rihanna” y concluyó afirmando que “ni la legalidad, ni el narcotráfico, ni la violencia contra la mujer son un juego”.

Carta abierta a @FarrukoOfficial y @VictorManuelle ! Ni la ilegalidad, ni el narcotráfico, ni la violencia contra la mujer es un juego. Respeto por Medellín. Como mínimo esperamos de ustedes una disculpa pública con nuestra ciudad y con las mujeres. pic.twitter.com/bQgFRmfXp4 — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) 3 de mayo de 2018

Disculpas de Víctor Manuelle no mencionaron a Medellín

Hace unos días, en su cuenta de Twitter, el cantante Víctor Manuelle dijo que es la primera vez que una canción suya genera tanta controversia en sus 25 años de carrera. Además, ofreció unas disculpas públicas en donde expresa la intención de su canción, que es pensada en el buen sentido y no en ese mal pensamiento por el que lo han señalado, en cuanto a las frases mencionadas.

Escuche acá la canción