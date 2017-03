Alejandro Char dice que no se arrepiente de lo que dijo sobre Electricaribe

El alcalde Alejandro Char Chaljub luego de conocer que Unión Fenosa utilizará las palabras que dijo en mayo de 2016 en contra de Electricaribe para demandar a Colombia por un millón de Euros, dijo este martes en Barranquilla que no se arrepiente y por el contrario celebra que el Gobierno Nacional la haya intervenido con fines de liquidadción.

“Yo lo que he visto en la prensa es que las declaraciones del alcalde, que de alguna manera en su momento han generado dificultades en la facturación de la empresa, en los recaudos, en el no pago. Yo solamente trasmito el querer y el sentir de más de diez millones de habitantes, que desde hace diez años hemos padecido el mal servicio de esa empresa. Si eso me convierte a mí como el enemigo número uno de Gas Natural Unión Fenosa, pues yo lo siento mucho. Yo sigo apoyando al caribe colombiano, a nuestra gente donde esté. Ya sea como alcalde o en el sector privado”, manifestó a los medios.

Seguidamente anotó que “los colombianos no podemos pasar de agache ante semejante sufrimiento que esa empresa hizo sentir al Caribe colombiano, tantos hogares que perdieron su patrimonio. Un servicio que por muchos años permitió o hizo posible que mucha gente no llegara a invertir aquí; era una crisis sin precedentes en el Caribe colombiano, en el Atlántico, en Barranquilla. Así que yo no me arrepiento de lo que he dicho, es el sentir de nuestra gente”.

“Los que más sufrimos, finalmente, fueron las comunidades y sus alcaldes. ¿Porque cuántas veces no nos bloquearon nuestras vías, por el reclamo de la gente? Era un problema de calamidad, un problema de orden público permanente, por el mal servicio de esta empresa”, sostuvo.

Celebró que “en buena hora el Gobierno Nacional los liquidó, en buena hora aplaudo la gestión del Gobierno Nacional, en buena hora el Gobierno Nacional nos escuchó. Yo creo que el Caribe entero está gozoso hoy de que haya otra empresa o varias empresas interesadas en hacer bien la tarea, de prestar este servicio básico para la vida de los colombianos y en especial la gente del Caribe”.

Siguió anotando que “a mí no me sorprende el cinismo de esta empresa, a mí no me sorprenden las cosas que están diciendo, no me sorprende, porque ese fue el día a día de ellos durante su ejercicio como prestadores del servicio. Siempre echándole la culpa a la gente, que porque no pagaban; siempre echándole la culpa al Gobierno Nacional y municipales; siempre echándole la culpa a otros. Buscando la enfermedad en la sábana, cuando los enfermos eran verdaderamente ellos cuando no prestaron un servicio oportuno como la Ley lo dispone”.

“Así que si nos toca defendernos nos defenderemos, pero no nos van a amedrentar con calumnias ni con su cinismo ni con mentiras. A Dios gracias, esa empresa no está más aquí y bienvenido el nuevo operador que escoja el Gobierno Nacional a través del Superintendente y que eso genere la prosperidad que estamos anhelando y añorando hace mucho tiempo”, terminó diciendo el acalde de los barranquilleros.