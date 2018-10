Alertan sobre incremento en el ingreso de carne ilegal al país

El director del Invima, Julio César Aldana Bula, alertó sobre el aumento en el ingreso de carne ilegal al país por la frontera venezolana y resaltó que todas las autoridades deben trabajar en conjunto para hacer frente a la situación.

“Tenemos 2200 kilómetros de frontera con Venezuela y un poco más de 200 trochas, los productores están denunciando que ha entrado mucha carne de manera ilegal. Es imposible que el Invima o que el Instituto Colombiano Agropecuario(ICA) o la Policía tengan un funcionario en cada esquina de cada trocha para controlar esto, aquí también hay responsabilidad de los consumidores”, manifestó Aldana Bula.

El funcionario pidió a la sociedad tener cuidado en este tipo de alimentos que no conservan la cadena de frío o las medidas sanitarias mínimas porque causa “graves” problemas en la salud.

“Como es posible que si yo sé que una libra de carne está en $10.000 y luego la veo en $2.000 la voy a comprar, es obvio que no es de calidad. La gente no cree, pero este consumo ilegal trae graves consecuencias en materia de salud”, agregó el director del Invima, quien resaltó que un ejemplo de estas enfermedades es la cisticercosis, parasito que se encuentra en la carne con mal manejo sanitario y que aproximadamente es la causa, en un 60%, de los diagnósticos de epilepsia en el país.

“Aquí hay enfermedades de toda clase, todo tipo de virus que puede contraer un ser humano como consecuencia del consumo de un producto cárnico que no ha sido mantenido en su cadena de frío o que no ha sido tratado sanitariamente. Si permitimos que en frontera no haya control sanitario de lo que entra seguirá aumentando este consumo ilegal”, puntualizó Aldana Bula.

Frente a las sanciones, el funcionario sostuvo que van desde multas hasta penalización con cárcel. Sin embargo, resaltó que se deben fortalecer las acciones de prevención para que “el bandido no se disuada”.