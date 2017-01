Alias 'Cazuelo' va a la cárcel, sindicado por crímenes de líderes comunales

El juez Cuarto Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Popayán (Cauca) legalizó la captura y dictó medida de aseguramiento de Javier Gaviria Muñoz, alias Cazuelo, a quien la Fiscalía señala de ser jefe de milicias urbanas del ELN y autor material de varios crímenes de líderes sociales.

Gaviria Muñoz no aceptó los cargos de homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte de armas, accesorios o municiones de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Militares y concierto para delinquir que le imputó la Fiscalía y fue enviado a la cárcel San Isidro de Popayán.

Según las investigaciones de la Fiscalía, Gaviria Muñoz presuntamente contrató a una banda de sicarios denominada Los Monos para cometer homicidios de líderes comunitarios y defensores de Derechos Humanos en los municipios caucanos de El Bordo, Almaguer y Sucre (Cauca).

Uno de estos crímenes ocurrió el 29 de agosto de 2016, en el sitio Guayabillas, del corregimiento de Llacuanas, municipio de Almaguer, cuando hombres armados, vistiendo uniforme militar y con armas largas, interceptaron los vehículos que se dirigían al mercado de ese corregimiento.

De allí bajaron a 3 hombres quienes fueron llevados a un sitio conocido como Monte Oscuro, en los límites de los municipios de Bolívar y Almaguer, y los asesinaron.

Las víctimas fueron identificadas como Joel Meneses, integrante del Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA; Nereo Meneses, líder comunitario, y Carlos Ariel Sotelo Acosta.

Según la Fiscalía, el crimen de los tres hombres fue ordenado, presuntamente, por Gaviria Muñoz “porque los líderes venían exigiendo la salida de grupos armados ilegales de la región y participaron en la organización de diferentes movilizaciones campesinas, entre ellas la Minga Nacional Agraria Campesina, Étnica y Popular, donde exigieron al Eln y las Farc el respeto por la autonomía de los territorios indígenas del Cauca”.

La guerrilla del Eln negó, a través de redes sociales, que este sujeto pertenezca a dicha organización.

“@FiscaliaCol sabe que hampón Cazuelo trabaja para empresas mineras caucanas realizando asesinatos de líderes que se oponen a proyectos (…) Sres @FiscaliaCol no mientan más. No se presten para el juego político de Santos pretendiendo deslegitimarnos. Cosa que no lograrán”, indicó el ELN en Twitter.