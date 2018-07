Álvaro Uribe recusa a magistrados de la Corte que lo investigan

Muy temprano este lunes, en su residencia de Rionegro, Antioquia, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, acompañado por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, y el congresista Álvaro Hernán Prada, se reunió con miembros de la prensa a quienes anunció la radicación ante la Corte Suprema de Justicia de una recusación contra los magistrados que adelantan la investigación en su contra por presunto soborno y fraude procesal. Según los denunciantes, en el proceso no se garantiza eficazmente el derecho a la defensa. “Los jueces no solo deben ser imparciales, sino parecerlo, y en esta ocasión eso no ha pasado”, dijo el abogado Jaime Granados.

Sobre su posible renuncia a la curul que ocupa en el Senado de la República, el expresidente aseguró que “nunca ha sido mi intención ni ha pasado por mi mente, hacer algo para quitarle a la Corte Suprema la competencia para que conozca este caso. Una de las imprecisiones del magistrado, en sus comunicaciones con personas, ha sido decir que yo con la renuncia me quiero salir de la Corte, porque me tiene unas pruebas y siente pasos de animal grande. El magistrado agrega que en el año 2014 yo intenté no posesionarme en el Senado para evitar que mis casos los conociera la Corte, falso de toda falsedad”.

Uribe Vélez agregó que respeta la jurisprudencia de la Corte que dice que “cuando el hecho se imputa a un parlamentario, así renuncie a la corporación, el conocimiento del hecho continúa a cargo de la Corte. Ahora andan con el cuento de una línea divisoria muy tenue, ‘leguleya’, de decir que cuando el hecho no es en virtud de su ejercicio de senador pasa a la justicia ordinaria, eso es muy difícil de distinguir”.

Al mismo tiempo, el exmandatario cuestionó el tratamiento que se les ha dado a varias pruebas que la Corte Suprema de Justicia va a presentar en su contra el próximo 3 de septiembre cuando deberá asistir a la indagatoria, entre ellas, un audio que habría sido enviado a RTVC para, supuestamente, mejorar su sonido.

“Me preocupa que la Corte diga que le remitió un audio a RTVC, que su director no tenga conocimiento de eso, y dicha grabación haya quedado en manos de Tatiana Duplat, quien se ha declarado públicamente en mi contra”, manifestó Uribe desde Rionegro.

La grabación que habría sido enviada a RTVC se trataría de un diálogo que sostuvo Deyanira Gómez, esposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en el caso contra Santiago Uribe Vélez, y el abogado Diego Cadena, a quien la Corte señala de una presunta intervención indebida para que Monsalve cambie su testimonio.

Sobre el tema del reloj usado por Monsalve para grabar conversaciones en la Picota, Uribe declaró que en varias ocasiones el presidente Juan Manuel Santos ha hecho pública la cooperación con la Gran Bretaña. “No tiene relevancia que las grabaciones sean criollas o británicas, para mí lo importante es que se conozca toda la verdad, que cuando los colombianos oigan esas grabaciones encuentren que ni yo ni mis abogados hemos cometido un solo delito, porque lo que he hecho es ejercer mi legítimo derecho a desmontar falsos testigos”, dijo Uribe.

El congresista también cuestionó que un magistrado al parecer comentara detalles del caso con un panelista de un reconocido programa de opinión que se transmite en radio. Así mismo, el expresidente discutió que parte de la investigación en su contra haya sido adelantada por parte de la magistrada auxiliar Sandra Yépez, quien “es totalmente declarada adversaria mía”.

Con base en estos argumentos, el abogado Jaime Granados presentó la recusación en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema contra los magistrados que adelantan la investigación (José Luis Barceló Camacho, Luis Antonio Hernández Barbosa y Fernando Alberto Castro Caballero), argumentado que en el proceso no se garantiza eficazmente el derecho a la defensa.

“Ha habido una serie de conductas irregulares que han afectado el derecho de defensa del expresidente. Por ejemplo, en dos ocasiones preguntamos si era verdad que Álvaro Hernán Prada estaba siendo investigado; la primera vez nos lo negaron y la segunda no respondieron, resultado que hoy sabemos que eso es mentira. Pero, además, hemos tenido conocimiento que varios periodistas tuvieron acceso al proceso cuando no había defensa”, dijo Granados.

Rueda de prensa https://t.co/JNtHR5X27S — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 30 de julio de 2018

EL CASO DEL ‘TUSO’ SIERRA

En la rueda de prensa, el expresidente Uribe aclaró que los acercamientos que se buscaron con Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra se dieron después de que el diputado de Antioquia Roque Arismendy le comentara que tenía allegados comunes que tenían contacto con el exnarcotraficante, hoy en día libre en Estados Unidos, el cual habría manifestado que mientras estuvo en la cárcel hubo gente que lo buscó para obtener una declaración en contra suya.

“Dijo (Sierra) que cuando estuvo en la cárcel iban a visitarlo, a ofrecerle beneficios, a presionarlo, para que me acusara. También he sabido que le llevaban cartas en contra mía para que las firmara. También he sabido que un periodista muy importante fue a ofrecerle dinero para que me acusara en nombre del exfiscal Montealegre. Cuando el doctor Arismendy me dijo que había esos comentarios del ‘Tuso’, inmediatamente llamé al doctor Jaime Granados, con quien escribimos una carta que dirigimos a la Corte Suprema donde pedimos que recibieran la declaración de Juan Carlos Sierra. Hasta el día de hoy no sé yo que la Corte le haya recibido la declaración”, dijo Uribe Vélez.

“También le dije a Roque Arismendy que, a través de sus allegados, por favor le dijeran al ‘Tuso’ Sierra que me hiciera llegar un video. También le pedí al abogado Diego Cadena, a raíz de todo esto, que hablara con el ‘Tuso’ Sierra y que buscara que hiciera una declaración en el sentido de lo que había comentado Roque Arismendy”, agregó el exmandatario.

LOS CHAT DE ALIAS ‘CALICHE’

Durante la rueda de prensa, Álvaro Hernán Prada explicó en qué consistieron sus contactos con Carlos López, alias ‘Caliche’, quien según el congresista fue quien lo buscó para ofrecerle información sobre la supuesta intención de Monsalve de cambiar su versión en el caso contra Santiago Uribe. Para ello, el parlamentario entregó copias de mensajes de chat que se enviaron entre el 21 de febrero de 2018 y el 25 de julio pasado, en los cuales recalca que en su gran mayoría fueron escritos por alias ‘Caliche’.

“Hable con el presidente y dígale que usted tiene un emisario de Juan Monsalve Villegas que va a declarar las más maricadas que el hp del Cepeda quería hacer con él (SIC)”, habría escrito ‘Caliche’ el 21 de febrero.

En los chat se lee que Carlos López ofrece un video y pide hablar con Álvaro Uribe y Jaime Granados para definir qué se podía hacer con el material. Sin embargo, Álvaro Hernán Prada dijo en la rueda de prensa que se comunicó el 24 de febrero con el expresidente para comunicarle que dicha información que le ofrecieron no tenía sustento y desde ese entonces no volvió a responder ninguno de los mensajes que le envió ‘Caliche’, hasta el 26 de julio, cuando escribió lo siguiente:

“En ningún momento usted me busco a my yo fuy el que lo contacte por medio de un señor en Garzón Rodrigo Vidal yo quiero aclarar eso dígame dónde tengo que ir para aclarar esta guebonada señor Prada. Deme el num de su abogado y yo hago una declaración aclarando todo. O dígale que me llame. Yo la cage disidendo cosas que no son suyas. Ok. Pero de lo que si estoy seguro es de lo que me dijo ese Monsalve que ese Cepeda lo sacaba de la carsel. Si lo ayudaba a emcochinar a Uribe (SIC)”, habría escrito López.

(Dale click a las imágenes para ampliar)

¿QUÉ VIENE EN EL PROCESO?

La Corte Suprema de Justicia confirmó que la indagatoria a la que fue citado el senador Álvaro Uribe Vélez fue programada para el próximo 3 de septiembre, mientras que la de Álvaro Hernán Prada quedó para el día siguiente (4 de septiembre). En dichas diligencias, ambos parlamentarios darán sus versiones acerca de las acusaciones que se les hacen.

La fecha de la indagatoria se programó una semana después de que el alto tribunal informara que a los congresistas se les abrió una investigación por presuntos contactos irregulares con Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso por presuntas relaciones con paramilitares que se sigue en contra de Santiago Uribe Vélez, hermano del exmandatario.

Asimismo, los magistrados de la Sala de Instrucción que llevan adelante la investigación en contra de Uribe Vélez y Prada deberán estudiar la recusación y dar una respuesta en los próximos días.

“Los magistrados estudiarán el memorial de recusación, lo examinarán y entran a decidir si la aceptan o la rechazan. Si la rechazan, pasa al resto de la sala penal, para que los demás magistrados decidan si tienen la razón los recusados o el recusante. Si la sala considera que tienen la razón los recusados, ellos siguen conociendo el caso, de lo contrario la investigación pasa a los magistrados que les siguen en turno, por orden alfabético”, explicó el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla, quien, además, explicó que mientras se decide la recusación todos los procedimientos de la investigación quedarán suspendidos.

Entre tanto, Álvaro Garzón, coordinador del Área de Derecho Penal de la Universidad del Rosario, explicó que Uribe y la Corte Suprema de Justicia también podrían “solicitar un concepto al Consejo de Estado para que sea esta alta corte la que dirima las objeciones que está exponiendo el expresidente”.