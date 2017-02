Andrés Giraldo negó reunión con Bula para recibir dinero de Odebrecht

El nombre de este antioqueño, dedicado a los negocios de propiedad raíz y que trabajó en el Banco Cafetero, salió a la luz el pasado miércoles durante la rueda de prensa del fiscal general Néstor Humberto Martínez, en las que se reveló que habría sido la persona que recibió el millón de dólares de Odebrecht para la campaña de Juan Manuel Santos en 2014.

“Eso es falso, perverso y tiene unos fines que no conozco”, indicó Giraldo a Blu Radio, que confirmó que hubo una reunión en un hotel cercano al Parque El Virrey en Bogotá.

En esta cita Giraldo confirma que tuvo una reunión con Bula por cuestión de negocios, pues un amigo le había recomendado reunirse con este para temas de propiedad raíz, pero en medio de la charla salió el interés del exsenador en entablar una alianza con Roberto Prieto, exjefe de campaña presidencial de Santos.

“Eso fue a comienzos de 2015, hasta donde me acuerdo. La entrevista con él fue muchos meses después (de la campaña). He hecho mucha memoria y hasta donde me alcanza pudo haber sido o muy a finales de 2014 o a comienzos de 2015”, confirmó.

Giraldo agregó que Bula en la reunión se presentaba como un hombre con mucha influencia en la Costa Atlántica y que le interesaba tener alianzas con el Gobierno Nacional para adelantar un proyecto de un acueducto en el municipio de Honda, Tolima.

“Dice que en la costa Caribe él es un hombre determinante, el hombre que está al tanto de todo tipo de negocios. Incluso en esa conversación se desborda mucho”, afirmó. “Todo su interés se volcó a hacer una alianza a establecer relaciones, no sé de qué tipo, pero quería que yo interviniera”, dijo.

Según Giraldo, hubo un momento en que comenzó a dudar de este personaje y fue cuando le habló de Mario Uribe. “Me hizo un comentario que él había sido suplente o congresista por parte del doctor Mario Uribe y allí entro en una duda razonable de quién es. Callo un poco, dejo que la conversación siga. Posteriormente me reúno con Roberto y lo ‘googleamos’ en la revista Semana, me acuerdo, y allí encontramos un montón de conductas del señor”, agregó Giraldo a la emisora.

Igualmente, Giraldo insistió que luego de comprobar el pasado de Bula la decisión junto a Prieto es la de no volverse a reunir con él y que Prieto le ordenó que se mantuviera “a kilómetros de distancia” de Bula.

El negociante antioqueño insistió en que no recuerda una segunda reunión con Bula, pero dice que si existió fue para entregarle unos documentos del proyecto del acueducto de Honda.

Giraldo, que indicó que actualmente se dedica a la propiedad raíz y tiene una finca cafetera en el Suroeste antioqueño, insistió que Prieto nunca se reunió con Bula en su presencia y que le parece muy rara la versión en la que el exsenador habla de la entrega de un millón de dólares, cuando ni si quiera se conocían o habían entablado una charla.

“No sé qué tan grande sea un maletín para tener la cantidad de los 500 mil dólares. ¿A la gente le cabe en la cabeza que un tipo conoce a otro y llega con un maletín de mil millones de pesos o 800 0 500 mil dólares?”, explicó.

Rechazó además que en esa reunión se mencionará la palabra Odebrecht o de dineros para apoyar la campaña presidencial de 2014. “Insisto: eso fue mucho después de la campaña. No me habló de la campaña. No se habló de Odebrecht, no se habló de Gamarra, ni de ningún proyecto vial”, indicó.

Y agregó: “lo que puedo decir es que por encima de todo, y conociendo la pulcritud de Roberto, es que estoy dispuesto, cuando la Fiscalía me requiera, a hacerme una prueba de polígrafo. Contundentemente asevero que no recibí un centavo”, concluyó.