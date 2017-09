Aplazada audiencia de medida de aseguramiento contra exdirector de la ANI

La Juez 57 con función de control de garantías aplazó la audiencia de medida de aseguramiento contra el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade Moreno, para el próximo martes 3 de octubre.

El exdirectivo es investigado por los actos de corrupción que involucra la firma brasileña Odebrecht.

En la mañana de este viernes, Andrade se declaró inocente por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, obstrucción de material probatorio y falso testimonio.

En medio de la diligencia judicial, la Fiscalía le solicitó a la juez del caso la detención intramural, argumentando que el investigado podría obstruir la justicia saliendo del país.

Sobre esta acusación, Andrade precisó que "yo he venido a todas las diligencias, he ido proactivamente a la Procuraduría antes de que me llamaran, no sólo eso, he viajado cinco veces fuera del país (...) y aquí estoy y aquí seguiré. Soy inocente y lo voy a probar ante la justicia".

En medio de su declaración, el hoy investigado reiteró que es inocente y que fue él quien cuidó del patrimonio de la Nación.

"Quiero reiterar que soy una persona inocente, soy una persona que quiere probar esa inocencia en los estrados judiciales, yo no soy el hombre de Odebrecht, como lo quiso pintar la Fiscalía, todo lo contrario, yo soy la persona que cuidé los recursos públicos, los cuales consideró sagrados".

Durante la diligencia judicial, que completó dos días, la Fiscalía expuso las declaraciones juramentadas de las personas que hoy son investigadas por los mismos hechos, entre ellas, la versión del exsenador Otto Nicolás Bula Bula y la de Juan Sebastián Correa Echeverry, exempleado de confianza de Andrade.

Con estas pruebas, la Fiscalía argumentó que "el expresidente de la ANI sostuvo cinco reuniones con el exsenador hoy detenido Otto Nicolás Bula Bula, el exsenador Bernardo 'Ñoño' Elías y directivos de la firma Odebrecht, con el fin de concluir y concretar los actos delictivos que terminarían en la adjudicación del otrosí Ocaña-Gamarra-AguasClaras".

La Fiscal también resaltó que Andrade supuestamente modificó los registros de ingreso de la Agencia Nacional de Infraestructura, con el fin de evitar que el ente acusador tuviera información sobre el mismo. "Modificó los registros de entrada de Bernando ‘Ñoño’ Elías para señalar que sólo había ingresado cuatro o cinco veces", indicó la fiscal del caso.

Por estos hechos, la Fiscalía ordenó una inspección a la ANI para cotejar la información que entregó Andrade Moreno con el registro de ingreso.

Sobre estos hechos, el exdirectivo dijo que se trata de "una gran mentira. Además, se dijo que yo había alterado el registro de entrada y salida de la ANI, eso no es cierto, no es posible, eso se mantiene de forma electrónica, se mantiene en el sistema seguro y todo ese sistema le fue entregado a la Fiscalía cuando lo pidió. Nunca mandé a modificar un registro".

En la diligencia, el ente acusador también cuestionó los presuntos actos de persuasión de Andrade Moreno hacia Correa Echeverry, motivo por el cual la Fiscalía le endilgó el tercer delito, falso testimonio.

"Ayer se abordó el tema de la declaración del señor Juan Sebastián Correa en toda su extensión y se hizo relación a que él rindió una declaración en la Procuraduría, también lo hizo en la Corte Suprema de Justicia y ante la Fiscalía General de la Nación y aseguró que quien lo indujo, quien lo determinó, quien lo instó, para que faltara a la verdad en el tema –por ejemplo– de las reuniones que sostenía en la residencia del senador Bernardo Elías, fue precisamente el doctor Andrade Moreno, inmediato superior suyo. Fue él quien faltó a la verdad en las instancias judiciales", precisó la fiscal.

Sobre estos señalamientos, el exdirector de la ANI advirtió que las declaraciones de su exempleado son falsas. Sin embargo, indicó que será la justicia quien esclarezca los hechos.

"El señor desafortunadamente está mintiendo, este es un tema que ocurre con los testigos una vez que les ofrecen beneficios para poder reducir sus penas, pues ocurren este tipo de cosas. Es lamentable, pero estoy seguro de que la justicia determinará responsabilidades".

Al término de la audiencia, la Fiscalía también reveló una llamada telefónica entre Luis Alberto Moreno, actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y su primo Luis Fernando Andrade. En el audio, los dos familiares hablan sobre salir a los medios de comunicación para contar lo que se sabe de las investigaciones que se adelantan en su contra.

"Es como hacer una entrevista con alguien o hablar con periodistas y decirle mire, quiero contar cuáles son los hechos", se escucha en el audio.

Sobre esta conversación, a la salida de la diligencia, Andrade Moreno precisó que "es primo mío y llamó a darme consejos. Le agradezco muchísimo por haberse solidarizado con la difícil situación que tuve, es un hombre correcto y ejemplo para este país, y el hecho que me haya llamado a hacerme unas sugerencias de comunicarme con los medios, no constituye ningún delito".

Andrade Moreno aseguró que contrario a ello "es muy bello tener personas como Luis Alberto, quien se solidariza con otras personas en momentos difíciles".