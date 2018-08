Aprueban Conpes para mejorar la calidad del aire en el país

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) informó que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó la política para el mejoramiento de la calidad del aire con la que se busca garantizar la prevención y el control de la contaminación en el país.

"Aunque la calidad del aire en Colombia es mejor que la de países con ingresos similares, la población percibe que el problema va en aumento. A nivel internacional hay evidencia de que al adoptar mejores tecnologías en sectores como el transporte y la industria, la calidad del aire mejora. Los países con mayor PIB per cápita tienen la mejor calidad del aire a nivel global", manifestó Luis Fernando Mejía, director del DNP.

De acuerdo con la entidad, el 87% de la población del mundo vivía en lugares con una calidad del aire perjudicial para la salud en 2016. Sin embargo, en el país solo el 17% de los municipios que miden la calidad del aire incumplen la norma nacional, ya que la concentración promedio de partículas inferiores a 10 micras (PM10) en el país es superior a los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"La contaminación del aire en el país es generada en 78% por las emisiones de camiones, buses y motos; y el resto proviene de la industria. En 2015, aproximadamente 8000 muertes estarían relacionadas con esta problemática, cuyos costos se estiman entre 1,9 y 12,3 billones de pesos lo que representa entre el 0,2% y 1,5% del PIB de ese año", explicó Mejía.

En ese sentido, el director del DNP explicó que para desarrollar e implementar está política se estiman inversiones por 16.637 millones de pesos entre 2019 y 2028, en donde se espera tener avances en la prevención y reducción de la contaminación del aire en el país.

La entidad también indicó que de los municipios con más de 150.000 habitantes, el 36% no cuenta con Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) y el 92% no implementa planes de prevención, reducción y control de la contaminación del aire. Además, el 85% de las 13 ciudades principales del país no realiza una gestión del riesgo ante episodios críticos de contaminación del aire, ni promueve la participación ciudadana.

En ese sentido, los mayores retos que tiene el país para mejorar la calidad del aire deben ser abordados por los sectores de transporte, industria, energía, ambiente, vivienda y salud, y con una mayor articulación entre la nación y los territorios.

De esta forma, el Gobierno Nacional espera que esta política permita avanzar en la modernización del parque automotor mediante la incorporación de tecnologías limpias y la desintegración de vehículos contaminantes, mejorar la calidad de la gasolina y el diésel, además de implementar herramientas para mejorar la movilidad en las ciudades mediante el uso de etiquetas en los vehículos de acuerdo con su tecnología.

Asimismo, se busca reducir la evasión de las revisiones técnico-mecánicas, fomentar la reconversión tecnológica y la innovación en la industria, mejorar el procedimiento de acceso a incentivos tributarios para la adquisición de tecnologías menos contaminantes y sistemas de control de emisiones, así como otros mecanismos de financiación, entre otros.