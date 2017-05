¿Arroz plástico llega a Colombia?

En las redes sociales fueron publicados en las últimas semanas videos y mensajes en los que se alerta sobre la supuesta llegada de arroz plástico a Colombia, proveniente de China. En una de las imágenes se difunde a trabajadores manipulando lo que serían residuos de plásticos e ingresándolos a una máquina que convierte dicho polímero en pequeñas partículas similares al arroz.

Distintos vídeos grabados por ciudadanos muestran empaques con arroz de marcas colombianas y les hacen una prueba para, según estos, comprobar si se trata de arroz verdadero y no plástico.

Dicha prueba consiste en someter al arroz al calor del fogón, y si dicho cereal empieza a tornarse de color negro (quemarse) significa que se trata de plástico. De hecho, en uno de estos videos, la mujer que realiza la prueba expresa que hay un fuerte olor a caucho.

Atendiendo a las preocupaciones de los colombianos frente a estos rumores y mensajes en redes sociales, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, aseguró en días pasados que en el país no se comercializa “arroz plástico”. En el comunicado publicado por la entidad, se expresa que actualmente al país solo ha ingresado arroz procedente de Alemania, Estados Unidos y Perú, y en los análisis rigurosos que se realizan a los productos no se encontraron rastros de polímeros.

"El Invima reitera a la comunidad en general que se debe hacer caso omiso a información que no cuenta con soporte técnico y científico que aparezca en las redes sociales y por el contrario, remitirse a la página oficial del Instituto", dictó el comunicado.

Expertos opinan sobre prueba del fuego

Varios expertos fueron consultados para conocer de dónde proviene el arroz que se consume y qué tan cierto es que someter el arroz al calor de la estufa sea la prueba indicada para determinar si el producto contiene plástico.

De acuerdo con el ingeniero de alimentos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Fabián Forero Caballero, cada empresa productora de arroz tiene su propio proceso de refinación, que le incluye o le quita componentes al mismo. Dentro de dichos componentes que conforman al arroz se encuentra el almidón, el cual es un carbohidrato que al ser expuesto directamente al fuego se tornará de color negro, debido a que es fácil de quemar, pero no significa que sea plástico.

Es por eso que “si ponemos al fuego directo un tipo de arroz más rico en carbohidratos que otro que no lo sea, indudablemente el de mayor carbohidratos arderá más rápido y terminará reducido en una especie de pasta, como se observa en varios videos”, explicó Forero Caballero.

Por su parte, Diana Portela Dussán, estudiante del doctorado en Biotecnología de la Universidad Nacional y quien hizo parte de un proyecto de investigación para producir plástico biodegradable afirmó que en el proceso de combustión que se observa en los videos, de hecho, queda demostrado que no se trata de plástico, porque si lo fuera no se comportaría de esa manera.

“Las propiedades del plástico, al ser expuestas al fuego generan un derretimiento del mismo en forma líquida o de ceniza”, dijo Portela.

Para el gerente de la Federación Nacional de Arroceros, Rafael Hernández Lozano, estos videos no son más que una campaña de desprestigio y desinformación sobre el arroz, pues hasta el momento, ellos como autoridad no han recibido la primera denuncia formal por presencia de plástico en el arroz nacional.

“Quien tenga una muestra de arroz plástico que le haya salido en un empaque, que por favor nos lo haga llegar. Los que están haciendo esas pruebas en esos videos, ¿por qué no cogen una muestra de esas y la mandan al Invima o me la envían? Me encargo de hacer toda la investigación y hacer el escándalo que sea necesario”, expresó Hernández Lozano.

De igual manera, el gerente de Fedearroz afirmó que este año la producción de arroz en el país ha sido suficiente para suplir la demanda y no ha sido necesario importarla. “En Santander y Norte de Santander hay alrededor de 17 mil hectáreas dedicadas al cultivo de arroz. Especialmente en el municipio fronterizo de El Zulia se produce gran cantidad del cereal que nutre a los santanderes”, confirmó.

En un vídeo publicado por el canal internacional de noticias RT, se afirma que las imágenes del supuesto arroz fabricado en China, se tratan en realidad de unos procesos de reciclaje de polipropileno, que sirve para rellenar los cojines de los sofás y hacer almohadas, entre otros usos. Al ser cocinados, estos granos no se transforman en una especie de pasta dura, sino que se convierte en plástico maleable.