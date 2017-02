Así operaba Estraval, la firma señalada de desfalcar $600.000 millones

Desde 2012 la firma de libranzas Estrategias en Valores S.A. (Estraval), inició, según la Fiscalía, con un plan para captar ilegalmente el dinero de miles de ahorradores, llegando a desfalcar una cifra superior a los 600 mil millones de pesos, mediante la venta de créditos de libranzas.

Según el ente investigador, los cofundadores y directivos de la firma habrían creado un método de captación de dinero, mediante la venta de pagarés que no tenían flujo, dado que los créditos de libranzas habían sido vendidos previamente, hasta cuatro veces, por parte de varias cooperativas que hacían parte del entramado.

La Fiscalía estableció que Estraval prometía la venta de créditos de libranzas, con rendimientos muy superiores a los que se ofrecía en el mercado. Muchas veces entregando productos revendidos, por lo que los clientes no recibían los beneficios económicos.

La investigación del ente acusador inició con las pesquisas a mediados de 2016, luego de recibir una alerta de la Superintendencia de Sociedades, sobre una posible captación de dineros del público.

Al concluir la primera fase de investigación, la Fiscalía pudo determinar que: “La empresa tenía una fachada; y decían que se dedicaban a la compra y venta de cartera, lo cual se supone estaba dentro de un crédito sustentado en un pagaré de libranza, eso era lo que revendían mediante cuatro estrategias fraudulentas”.

Entre las primeras acciones que tomó la entidad, buscó el testimonio del gerente operativo de Estraval, Fernando Joya Rodríguez (ahora capturado por la Fiscalía), sobre las operaciones que se realizaban en la firma, y la presunta reventa de pagarés, ante lo cual respondió “Tocaría revisar, porque no sé”.

Luego, Joya fue indagado sobre qué información les entregaba a los clientes, antes de hacer la venta de los pagarés. El exgerente operativo de Estraval dijo: “Algunos inversionistas no les interesaba tener copia de los pagarés, por eso no se entregaban”.

Tras escuchar a Joya, el ente investigador concluyó que Estraval no les informaba plenamente a sus clientes sobre las operaciones financieras que se realizaban.

“Las operaciones que no tenían flujo se vendían hasta tres veces, y en la primera venta se alcanza a pagar los gastos de la inversión, pero no era así en la segunda y en la tercera operación. Los ahorradores no estaban al tanto de esta situación”, señala la Fiscalía.

¿QUÉ DETECTÓ LA FISCALÍA?

Los investigadores de la Fiscalía Especializada y de la Policía Económica Financiera establecieron que Estraval vendió pagarés que estaban en mora, vendió libranzas que habían sido canceladas y ‘gemelearon’ las libranzas para ponerlas en venta, existiendo una sola obligación.

“Con lo aportado por la Superintendencia se puede detectar que existen varias irregularidades, en cuanto a las libranzas administradas por Estraval: (1) los flujos de los pagarés libranzas no generaban los recursos que se habían prometido, (2) una misma libranza se había vendido a varias personas, (3) irregularidades en las libranzas y recaudos de los pagos a inversionistas, (4) había libranzas con el pago inferior al devengado”, señala la Fiscalía, que además estableció que por estas cuatro razones se presentó una estafa.

“Había ventas sin flujo de respaldo y antes de concretarse Estraval sabía que esos créditos libranza, ya no tenían flujos, esto técnicamente se puede considerar como una estafa”, explica la Fiscalía.

EL CTI ESTUVO DOS MESES EN LAS OFICINA DE ESTRAVAL

Para corroborar los señalamientos hechos por la Superintendencia, agentes del CTI estuvieron en las oficinas de Estraval en Bogotá, encontrando varios de los mencionados pagarés, que ya habían sido vendidos previamente.

“La Fiscalía inspeccionó las oficinas de Estraval, luego del aval de un juez de control de garantías. La Policía judicial estuvo dos meses en medio de una inspección, y se corroboró la información entregada por la Superintendencia de Sociedades. En esa auditoria se encontraron 81787 pagarés libranzas, de los cuales se habían duplicado 8241”.

El ente investigador concluyó en los dos meses de inspección judicial que los pagarés serían irregulares, como una “política de la empresa”, por lo que se descarta que las operaciones ilegales se hayan producido “por un error de algunos empleados”.

“Entre las evidencias la Fiscalía encontró pagarés ‘madurados’ al momento de la venta, es decir que cuando se vendió ya no tenía ningún tipo de flujo, se pudo determinar que esto no fue una equivocación, ni una situación de un día, por la cantidad de pagarés irregulares encontrados”, señala el documento de la Fiscalía, que fue leído en la imputación de cargos de los siete directivos de Estraval.

Dentro de las diligencias, los peritos contables tomaron una muestra de los pagarés, de los que se estableció que efectivamente habían sido vendidos hasta tres veces, además no tenían cuentas de respaldo.

“La Fiscalía, dentro de las diligencias, tomó una muestra de 860 pagarés de libranzas, de los que se estableció que tenían un valor cercano a los 12 mil millones de pesos originalmente. Sin embargo, estas libranzas fueron comercializadas en 424 operaciones que generaron operaciones por más de 54 mil millones de pesos”.

DIRECTIVOS ENVIADOS A LA CÁRCEL

El pasado primero de febrero, por petición de la Fiscalía, fueron recluidos en prisión los cofundadores de Estraval César Fernando Mondragón, Juan Carlos Bastidas Alemán, José Iván Castiblanco Fúquene y la representante legal de la firma, Rosalba Fonseca Melo.

La jueza impuso la detención domiciliaria a la gerente comercial de la empresa, Ángela Marina Daza Saavedra; el gerente operativo, Fernando Joya Rodríguez; y el director y representante legal de Tecfinsa, compañía del grupo Estraval, Pedro Harold Carvajal.

La Fiscalía General de la Nación les imputó los cargos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada, captación masiva y habitual de dineros del público, no reintegro producto de la captación, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Igualmente, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar por este caso, sin embargo la línea de investigación del ministerio Público apunta a presuntas omisiones por parte de funcionarios públicos en la vigilancia de las operaciones de esta empresa.

La entidad de control disciplinario pidió la declaración del superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, y la exsuperintendente de Economía Solidaria Mariana Gutiérrez.