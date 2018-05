Así pasaron la noche los afectados por la creciente en Puerto Valdivia

La mayoría de los 600 damnificados por la creciente en el río Cauca, ocurrida el pasado sábado por el destaponamiento de un túnel en el proyecto Hidroituango, pasaron la noche del domingo en el coliseo del corregimiento, en medio de un fuerte aguacero.

La lluvia arreció a las 8:00 de la noche, mientras las familias escuchaban las promesas del alcalde Jonas Henao, quién les aseguró que en menos de seis meses todos deberían tener nuevamente una vivienda digna.

“La idea es que en máximo dos días ustedes puedan ubicarse en una casa alquilada o de familiares, que en ambos casos se les pagará (aunque no aclaró si esos pagos procederían de EPM o el Gobierno). Pero ustedes deben volver a tener sus casas fijas en menos de seis meses y si no es así, me pueden buscar en mi despacho”, dijo el alcalde.

El coliseo fue acondicionado con plásticos negros para protegerlos de la lluvia, pero uno de ellos se vino al piso cuando el alcalde aún estaba ahí.

La Cruz Roja hizo presencia en el sitio para despejar el rumor de que el coliseo podría inundarse. “Pueden estar tranquilos aquí”, les dijo una funcionaria.

Las familias recibieron 300 colchonetas con frazadas y un plato de sancocho con arroz, preparado en una olla comunitaria. Otras familias decidieron buscar albergue con familiares desde anoche mismo y otras se quedaron en el estadero Brisas del Cauca, ubicado a la salida del corregimiento.

“Después de comer nos apeñuscamos en una esquina para no mojarnos y ahí pasamos la noche”, contó esta madrugada Luz Yumedi Muriel, una de las afectadas.

A las 6:30 de la mañana pocas personas quedaban en el albergue. Muchas, como Muriel, salieron a buscar quién les guardara sus pocos objetos personales (la colchoneta incluida) y los dejara bañarse.

Cuatro niños y una niña, todos menores de 10 años, fueron los únicos que aprovecharon el coliseo para lo que fue construido: pasaron la mañana jugando fútbol con una muñeca como balón.

Se espera que en el transcurso del día por lo menos la mitad de estas familias partan hacia viviendas ubicadas en el casco urbano de Valdivia y Yarumal.

El sector más cercano al puente peatonal, donde está la iglesia, sigue sin luz y el abastecimiento de agua tampoco se ha normalizado. El alcalde dijo que EPM dejaría todo listo en el transcurso de este lunes.