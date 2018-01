Así quedaron los precios de los copagos y cuotas moderadoras de las EPS en 2018

Los pagos que los usuarios de los servicios de salud deben hacer, pese a tener al día sus obligaciones con las EPS, también subieron con el nuevo año.

Las cuotas moderadoras que exige el sistema por las citas médicas pasaron de $2.900 a $3.000 para quienes ganan menos de dos salarios mínimos (categoría A), es decir de $1’562.484.

Los que devengan entre dos y cinco salarios mínimos (categoría B), o sea entre $1’562.484 y $ 3’906.212, deberán pagar $12.000, unos $700 más que en 2017. Y, finalmente, para quienes reciben más de cinco salarios mínimos (categoría C), el incremento es de $1.700, pues pasará de $29.900 a $31.600.

El otro cobro que sube es el de los copagos, que es el valor de los servicios médicos asumido solo por los beneficiarios y no por los titulares.

Los usuarios de la categoría A tendrán que pagar el 11,5% de las tarifas pactadas por la EPS con las IPS, que en ningún caso podrá ser mayor al 27 % del salario mínimo, es decir a $224.216.

Para la categoría B el porcentaje es de 17,3 % y el valor no puede exceder el 11,5 % de un salario mínimo, o sea $898.428. Por último, la categoría C asumirá el 23 % de las tarifas pactadas, siempre y cuando no supere el 230 % del mínimo o $1’.796.856.