Así se prepara la Policía Nacional para las elecciones

Por orden del Gobierno Nacional se creó el ‘Plan Democracia’, que busca generar seguridad en el territorio colombiano de cara a las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el próximo domingo 11 de marzo y posteriormente las presidenciales, que se cumplirán en el mes de mayo.

El general de la Policía Eliécer Camacho es quien está cargo de este plan y reveló que la Fuerza Pública dispondrá de más de 200 mil hombres para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos durante los comicios.

- ¿En qué consiste el ‘Plan Democracia’?

Dentro del ‘Plan Democracia’, la Policía Nacional viene articulando todas sus fortalezas con el fin de hacer cumplir el derecho que tienen todos los colombianos de elegir y ser elegidos. La institución tiene focos sobre los cuales trabaja: el primero es la seguridad del territorio, también tenemos otras fortalezas de investigación que son acompañadas por nuestra unidad de Dijín junto con la Fiscalía General de la Nación, esto en el plan de investigación y seguimiento a las amenazas, a las afectaciones que sufre el proceso.

Igualmente, tenemos un centro cibernético policial que está dedicado exclusivamente a acompañar a todas las instituciones comprometidas en el proceso electoral, en el cuidado de las plataformas, ver que no vayan a sufrir ataques cibernéticos en temas de afectación a las bases de datos, en las amenazas que puedan recibir por estos medios las instituciones comprometidas en la democracia.

- ¿Cuáles entidades hacen parte del ‘Plan Democracia’?

Todo esto tiene que ver también y esta direccionado por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Defensa, por la Registraduría Nacional, que es el ente rector en este proceso electoral. Todas las potencialidades que nosotros tenemos están orientadas a apoyarlos a ellos.

Tenemos una instancia que es el CI3 Electoral, dedicada a la recolección de información de inteligencia, de allí salen los mapas de riesgo, las amenazas, la afectaciones que puede tener el proceso. El fin de revisar estás amenazas es que, con nuestra planeación, se puedan reforzar acciones y tener controles más robustos para que podamos evitar afectaciones tanto en materia de seguridad como en materia de transparencia.

- ¿Cuántos uniformados estarán al tanto de la seguridad de los comicios?

En total nosotros tenemos el acompañamiento de 50 mil policías destinados exclusivamente a los puestos y a las mesas de votación, pero igualmente tenemos 50 mil miembros de la Policía Nacional, con el fin de acompañar los procesos de investigación criminal de inteligencia, de acompañamiento al material electoral.

Aproximadamente, como Policía cubrimos el 85% de los puestos de votación y el otro 15% está cubierto por nuestras Fuerzas Militares. En aquellos lugares donde prevalece aún alguna amenaza terrorista o grupos delincuenciales permanece el Ejército Nacional, pero también hay lugares donde tenemos unas zonas mixtas que son cubiertas por Policía y Ejército con el fin de realizar este acompañamiento.

El acompañamiento que tiene la Policía es en las principales ciudades del país donde hay afluencia de personas, todos los cascos urbanos están siendo cubiertos por miembros de la institución. Se estima que entre Policía y Ejército tengamos 280 mil hombres para brindar seguridad, 100 mil de policía y 180 mil de Ejército.

- ¿Cuántos uniformados estarán concentrados en cada puesto de votación?

El dispositivo de seguridad que tendrá cada lugar es de acuerdo a la complejidad que pueda presentar, entonces hay puestos que pueden tener diez policías así como quince o veinte. Por ejemplo, en Bogotá la zona de Corferias fácilmente puede tener 300 a 400 policías por la cantidad de puestos, de mesas, y por la seguridad exterior, por la cantidad de vehículos que llegan.

Por eso cada uno de los puntos críticos son analizados por los comandantes de las principales ciudades y ellos asignan sus policiales de acuerdo a la necesidad.

- Hay varias regiones del país dónde aún persisten amenazas del conflicto armado. ¿la Policía ya tiene identificados esos lugares?

De manera general hay unos departamentos que puedo informar que son afectados, como lo son Guaviare, Norte de Santander, Nariño, Cauca y Córdoba, donde aún permanecen amenazas en materia de seguridad, ya sea por presencia del ELN o los grupos armados ilegales. Pero precisamente en esos sitios tenemos unos dispositivos fortalecidos con las Fuerzas Militares para poder llegar allá, hacer inteligencia del sitio y tratar de neutralizar cualquier actividad delincuencial. Hay una garantía y es que en todo el territorio nacional se va a proteger el 100% de los puestos, que son en total 10.966 con más de 102.000 mesas de votación.

- La Registraduría ya empezó el proceso de traslado de funcionarios y de material electoral a diferentes lugares del país. ¿Cómo ha sido el acompañamiento?

La Dirección de Tránsito y Transporte es la que hace el acompañamiento, pero antes de ello, se hace un análisis de los riesgos que puede haber en ciertas zonas del país. Donde la Policía ve que hay riesgo, se sigue acompañando pero ya no vestidos de uniformes sino de civil, para no afectar el desplazamiento y no poner en riesgo a nuestros policías y a los funcionarios de la Registraduría.

Cuando tenemos esos casos, sugerimos que el transporte lo hagan por aire y lleguen a los cascos urbanos, allí tenemos uniformados de la Policía y del Ejército y ahí hacemos acompañamiento, garantizamos la seguridad del lugar donde van a instalar el material electoral, pero también los centros de cómputo, que tienen mucha información valiosa.

Esta claro que tenemos una importante estructura que acompaña al personal de la Registraduria con el material electoral. Estamos en esa labor que aparentemente es un tema sencillo, pero es uno de los temas que más ha afectado el proceso electoral, ya sea por pérdida o porque los delincuentes incineran el material cuando van hacia los sitios. Entonces estamos poniendo un cuidado muy especial para que no vayamos a tener afectaciones.

Ya empezamos un predespliegue por parte de la Policía Nacional. Desde este fin de semana estamos adelantando un inicio de movimiento de policiales para que lleguen a los diferentes lugares que han asignado.

- ¿Todos los Policías están capacitados para los comicios?

Todos nuestros policías están en capacidad de atender o asesorar algún ciudadano, también están en capacidad de atender una amenaza o un delito. Nuestros policías están siendo capacitados, nosotros tenemos un seminario virtual donde está la información del proceso electoral, se están capacitando en temas delictivos, de cuál sería la actuación que deben desarrollar, cómo guiar a las personas para poder votar y poder ubicar su mesa, su puesto.

Para todo eso los policías estamos teniendo una capacitación, primero por medio de una cartilla y un seminario que es evaluable, pero también estamos recibiendo charlas por medio de la Misión de Observación Electoral (MOE), además de la información que recibimos por parte de la Registraduría, la Fiscalía, con el fin de que los policías estén preparados.

- Ademas de la seguridad que la institución brinda a la ciudadanía, lo hacen también con los candidatos...

Nosotros tenemos dos normas que amparan la protección al candidato, como es el decreto 1076 y el decreto 299, allí se interviene cuál es la población a proteger, ya sea por la Unidad Nacional de Protección UNP o por la Policía Nacional.

Hay trabajo en equipo con la UNP, ya que cuando esta es la encargada de la protección, nosotros hacemos unas coordinaciones con las agendas de los candidatos para que, ya en plaza pública, estemos protegiendo con unidades de seguridad ciudadana a los aspirantes. De esa manera estamos protegiendo la llegada al lugar para que puedan hacer sus actividades políticas.

Esa es una actividad que se realiza desde ya para que no vayan a afectar la integridad de los candidatos en las elecciones de este 11 de marzo y las venideras, en el mes de mayo. Del mismo modo, estamos garantizando la seguridad a las sedes políticas, hay unas sedes políticas que tienen su propia seguridad porque se ha recomendado que tenga una vigilancia privada, sin embargo, nosotros como policía ordenamos que hayan unos controles esporádicos.

Igualmente, tenemos unas protecciones importantes a los partidos políticos cuando reciben amenazas o afectaciones por medio de redes. En ese caso, el centro cibernético policial asume las investigaciones, con el fin de poner en conocimiento a la Fiscalía los temas que sean relevantes para adelantar las investigaciones y posteriormente dar resultados.

- Así como la Policía garantiza la seguridad de la población, esta también regula los delitos que pueda cometer la ciudadanía en el marco del proceso electoral. ¿Ya tienen identificadas esas acciones?

Es importante que los ciudadanos tengan en cuenta todos los delitos que hoy están contemplados en la ley 1864. Hemos visto en elecciones anteriores que la ciudadanía puede incurrir en afectaciones como el ocultamiento, la retención y posesión ilícita de la cédula, y esto quiere decir que los ciudadanos muchas veces falsifican estos documentos para que les sumen votos a ciertos partidos políticos.

DATO

De acuerdo con el decreto 1864, los ciudadanos estarían incurriendo en actos indebidos en medio de los comicios en caso de incurrir en los siguientes delitos:

- Costreñimiento al sufragante

- Fraude al sufragante

- Fraude en inscripción de cédulas

- Tráfico de votos

- Voto fraudulento

- Ocultamiento, retención y posesión ilícita de la cédula