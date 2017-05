Así será el nuevo trámite para sacar el pase

La nueva reglamentación del Ministerio de Transporte para la expedición de licencias de conducción en el país generó una ola de especulaciones en todo el país.

La entidad expidió dos resoluciones con las que pretende endurecer la recategorización (personas que ya tienen licencia y desean modificar la categoría) y la obtención por primera vez del ‘pase’ para conducir.

Algunas personas en redes sociales se han mostrado preocupadas porque presuntamente la medida incrementaría el costo de expedición del documento.

Para aclarar las dudas, presentamos este abecé para explicarle en qué consiste y desde cuándo entrará a regir en el territorio nacional.

¿Qué cambia en la expedición del pase?

A partir del próximo año la expedición de la licencia de conducción estará condicionada al resultado de una prueba teórico - práctica por parte del aspirante.

Se construirán unos Centros de Apoyo Logístico de Evaluación, Cale, donde los conductores realizarán una prueba teórica de 30 preguntas a cargo de a Agencia Nacional de Seguridad Vial. Los interrogantes se generarán de manera aleatorio a partir de una base de datos.

En el mismo espacio se realizarán las evaluaciones prácticas con maniobras en una pista cerrada creada para dicho fin. Posteriormente, evaluarán la capacidad de conducción del aspirante con un recorrido por las calles.

¿Quiénes deben someterse a las evaluaciones?

Toda persona que desee expedir una licencia de conducción por primera vez o que tenga que recategorizar. Con la construcción de estos centros y la realización de las rigurosas pruebas, el Gobierno busca endurecer las medidas para la expedición de las licencias de conducción en el país.

¿Cómo serán las pruebas que deberán superar los conductores?

Los Cale tendrán una sala de cómputo, donde los conductores descargarán las pruebas para responder 30 preguntas de un examen y si aprueban el 80 % pasarán a la evaluación práctica.

¿Por qué se toma la decisión de implementar esta regulación?

El Plan de Desarrollo 2014-2018 obliga al Gobierno a determinar los rangos de cobro de los certificados de enseñanza y a expedir la regulación de las evaluaciones a través una entidad que deberá ser constituida para ese fin, en este caso los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación, Cale.

Cambios en el cobro del curso de conducción

El Ministerio de Transporte indicó que sacaron una segunda resolución para los centros de enseñanza, que establece el rango de cobro para los cursos de conducción en todo el país.

“Actualmente tienen un rango de cobro que va entre los $150.000 y $1,5 millones. Eso quiere decir que al que no le hacen el curso le cobran $150.000, de manera fraudulenta, para certificar que sí hicieron el curso para aprender, -aunque no fue así-”, explicó Jorge Eduardo Rojas Giraldo, ministro de Transporte.

Añadió que con esto la gente no está haciendo el curso de conducción y le están otorgando un certificado, el cual presentan como requisito, para tramitar la licencia de conducción. “Eso es lo que no podemos permitir”.

Rojas Giraldo sostuvo que para controlar esto la resolución establece el rango de cobro para los cursos de conducción en todo el país. “ Por ejemplo: una persona que necesite un curso de conducción de moto no debe ser menor a $250.000, para un vehículo normal $360.000, para automotores de servicio público $500.000 y para tracto - camiones $800.000. El que le cobre menos es el que está haciendo fraude y se trata de un certificado de conducción falso y mal hecho”.

Añadió que por ello están haciendo fuertes operativos en el país a estas escuelas de enseñanza.