Aspirantes a la Corte Constitucional mostraron sus cartas ante el Senado

En la plenaria del Senado se realizó la audiencia pública con los candidatos de las dos ternas que presentó el presidente Juan Manuel Santos para reemplazar a los magistrados de la Corte Constitucional, María Victoria Calle y Jorge Pretelt, antes de que se tome la decisión final.

En la sesión se escucharon sus posiciones y respondieron preguntas de ciudadanos, universidades y de los congresistas.

Los candidatos tanto de la primera terna, conformada por María Margarita 'la Paca' Zuleta, Néstor Osuna y Carlos Bernal, -de donde saldría el reemplazo de Calle-, y de la segunda conformada por Cristina Pardo, Natalia Ángel e Isabel Jaramillo, tuvieron un espacio para dirigirse a los congresistas y plantear porqué deben ser elegidos este miércoles como magistrados.

Osuna, por ejemplo, afirmó que sería un magistrado riguroso en las sentencias que llegan a diseñar políticas públicas, pero también habló de su compromiso de rendir cuentas, de su "honradez absoluta" y de su compromiso para que siga perdurando la constitución como hoja de ruta de los colombianos.

Bernal, por su parte, habló de su defensa a los derechos humanos, pero también mencionó su posición respecto a que la Corte debe estar abierta al diálogo y colaboración con el Congreso y con el Gobierno Nacional.

Zuleta, mientras tanto, resaltó su experiencia como servidora pública, pero también privada, y aseguró que “este momento particular que vive nuestra nación mi experiencia puede nutrir la discusión”. Afirmó que la Constitución Política debe ser el centro, pero que se deben depurar las decisiones que se tomen desde la Corte y hacerlas accesibles a los ciudadanos y afirmó que si se tratan temas que tienen que ver con la compra pública se tendría que declarar impedida.

Mientras tanto, Jaramillo habló de la importancia de apostar por la seguridad jurídica desde un enfoque globalizado y aseguró que más allá de pensar que una académica como ella es independiente porque está en “una torre de marfil”, es independiente porque “tengo más preguntas que respuestas, porque también soy capaz de escuchar a todos, de tomar posiciones y también poder cambiarlas”.

Ángel habló de legitimidad, de la importancia de la seguridad jurídica en momentos coyunturales, como el que está viviendo el país y de su visión que tiene en cuenta las necesidades e inquietudes de los jóvenes, como la libertad de expresión en las redes sociales; pero también habló de la necesidad de que la Corte sea racional en sus fallos, que decante sus precedentes y escuche continuamente la voz de los sectores sociales por medio de las audiencias públicas.

Y Pardo resaltó que conoce el engranaje de la justicia y de la rama ejecutiva, por su cargo como secretaria jurídica de la Presidencia. Dijo que la visibilidad que ha dado la Corte Constitucional a las víctimas no debe abandonarse, pero debe haber un control en las decisiones, porque hay que mantener la seguridad jurídica.

Pero a ella, quien es la favorita de los santistas, esa experiencia como sectaria jurídica se la sacaron a relucir, pues le preguntaron desde el Polo Democrático que si por ejercer ese cargo no debería declararse inhabilitada.

Ella afirmó que no pues, “de cualquier manera los impedimentos son una garantía de imparcialidad y para eso están instituidos. No hay una causal legal para no ejercer el cargo de magistrado por haber sido de la Secretaría jurídica. De hecho hay secretarios jurídicos que han ejercido el cargo”.

LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y LA PAZ

Sobre la sostenibilidad fiscal y la paz, el presidente Santos había asegurado que los candidatos serían magistrados idóneos para tomar decisiones al respecto.

Sobre el primer tema, ‘La Paca’ Zuleta afirmó: “Lo socialmente deseable siempre está limitado por lo económicamente posible. (...) No se trata de restringir derechos por la situación fiscal, pero sí se trata de empezar a ponerle cortapisas muy serias a quien abuse de esa situación”.

Lo anterior afirmando que se debe poner atención a cada caso para identificar que efectivamente no haya situaciones en las que, por ejemplo, se le brindan recursos para salud a quienes pueden costear lo que requieren, obviamente desde la perspectiva del derecho que posean.

Osuna afirmó que la economía es un instrumento de planeación que deben tener en cuenta todas las autoridades del Estado, pero que es “primordial que la Constitución establece que la sostenibilidad fiscal no es una herramienta para restringir derechos fundamentales”, pero que “eso no quiere decir que los jueces se enloquezcan”.

Bernal mencionó al respecto que muchos de esos derechos sociales que se reclaman tienen que ver con la distribución de la riqueza, pero que por ejemplo, en otros países hay principios en los que el Estado no puede comprometerse con lo que no puede pagar.

Ángel afirmó que en Colombia es imposible que los jueces constitucionales no toquen la economía por la acción pública de inconstitucionalidad y las acciones de tutela, por lo cual hay que mirar cómo puede intervenir de la mejor manera.

“Yo tengo una preocupación cuando el juez constitucional distorsiona políticas públicas a través de sentencias individuales. (...) La intervención a través de sentencias estructuradas que permiten tener unas discusiones de política pública serias que van a pensar en todos”, afirmó.

Y Pardo dijo: “Como dice la constitución no pueden ser desconocidos sopretexto de razones fiscales, eso es absolutamente claro. Los derechos tienen distinta proyección, sobre todo los económicos y sociales”.

Frente al proceso de paz, los aspirantes hicieron alusión a la importancia de seguir el marco de la Corte Constitucional para tomar decisiones al respecto, pero decidieron se prudentes al dar opiniones contundentes por evitar posibles inhabilidades en el futuro.

Ahora, tras esta audiencia que duró más de cuatro horas, la plenaria del Senado elegirá a los nuevos magistrados este miércoles.