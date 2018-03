Atentado a torre de energía deja sin luz a Tumaco

Un atentado contra una torre de energía dejó sin luz a Tumaco, Nariño, y es el municipio colombiano con más hectáreas de coca sembradas, informaron hoy fuentes oficiales.

"¡Basta ya! No más agresiones contra el pueblo de Tumaco. Me reportan voladura de torre de energía eléctrica que deja a nuestra capital del Pacífico sin energía", afirmó el gobernador de Nariño, Camilo Romero, en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.

¡Basta ya!

No más agresiones contra el pueblo de Tumaco.

Me reportan voladura de torre de energía eléctrica que deja a nuestra capital del pacífico sin energía.

¿Qué más debe pagar Tumaco como costo de la paz de Colombia?

En Nariño sigue el conflicto armado, no existe la paz!

— Camilo Romero (@CamiloRomero) 27 de marzo de 2018