Atracan a Francisco Maturana en su finca de El Retiro, Antioquia

El profesor Francisco Maturana y su familia fueron víctimas de un robo en la madrugada del domingo mientras departían con sus amigos en su finca en el sector El Triángulo, de El Retiro.

Tres hombres ingresaron a la propiedad de forma repentina, encañonaron y amenazaron a los que allí estaban, Maturana, su esposa y dos amigos más con sus respectivas parejas, y los obligaron a ingresar a un cuarto, donde fueron encerrados por más de media hora.

Mientras estaban allí, los hombres pasaron cuarto por cuarto empacando objetos de valor como joyas, relojes y otras pertenencias. Si se incluye el dinero que las seis víctimas portaban en el momento, el robo se puede cifrar alrededor de los 10 millones de pesos.

Aunque el profesor Maturana, su familia y sus amigos salieron ilesos del robo, el miedo y el impacto por él sigue afectando a las víctimas. “Nos metieron en una habitación y nos dijeron que no podíamos salir. Prendieron el televisor duro para que no escucháramos nada de lo que hacían. Nadie salió porque de pronto nos metían un tiro”, declaró Maturana.

En las horas de la mañana la policía se dirigió al lugar para recoger las respectivas denuncias. “Yo tengo esta finca desde el 89 y nunca había pasado nada. Yo vengo ocasionalmente. Es muy raro, nosotros no decimos cuándo venimos”, se lamentó el ex técnico de Colombia.

Finalmente, y mientras se hace la respectiva investigación, el profesor Maturana agradece que no hayan resultado heridos. “Es una tristeza. Acá no se le hace mal a nadie. Este es un espacio de tranquilidad que convierten en un espacio de miedo. A veces venimos con mi nieto. Jugamos con él. No me imagino un escenario donde eso hubiera pasado con el niño acá.