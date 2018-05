"Atravesamos tiempos difíciles": De la Calle

“Gracias Humberto”, eran los coros entonados por los seguidores del candidato a la Presidencia por el Partido Liberal, Humberto de la Calle Lombana, quienes aguardaron en el hotel Hilton en el norte de Bogotá los resultados de las elecciones que se cumplieron en el país este domingo 27 de mayo, y donde el aspirante del trapo rojo alcanzó apenas 398.738 votos, con el 99,75% de las mesas informadas.

“Atravesamos tiempos difíciles, queridos amigos”, así inició su discurso De la Calle al reconocer que no alcanzó los votos para estar cerca de las aspiraciones que se habían trazado. “Ese pequeño arbolito que hasta ahora está surgiendo lo estamos dejando morir”, añadió claramente conmovido y afectado por los resultados de la campaña presidencial.

La espina dorsal del tema de De la Calle claramente fue la paz, la misma que dijo “dejo de ser desde hace mucho tiempo una utopía normativa y es ahora una realidad que no hemos querido afrontar con responsabilidad”, señaló mientras los aplausos se escuchaban al punto de interrumpir sus palabras. “La guerra nunca más”, decían los seguidores.

En el discurso, De la Calle llamó la atención también sobre los dirigentes que usando la política pretenden desconocer los alcances de lo logrado con la guerrilla de las FARC. “Grupos políticos han llenado de fantasmas, farsas y obstrucciones un proceso de reconciliación con todas las garantías de éxito”.

“La cizaña ha predominado y ha sobresalido y la voces capaces de disentir han sido insuficientes”, así empezó el llamado de atención de De la Calle a quienes desde el 2 de octubre de 2017 decían respaldar los acuerdos de paz.

“Creo que muchos colombianos no lograron entender que las conversaciones para terminar el conflicto con la guerrilla más poderosa implicaban lograr acuerdos de manera genuina, afrontar la verdad, reparar a las víctimas y dejar atrás la tragedia de la violencia. Creyeron equivocadamente que esas conversaciones eran la última batalla, la que no se logró en el campo militar”, precisó el candidato, quien de paso cuestionó duramente a quienes por una y otra razón consideraron que “la violencia que favoreció sus intereses era violencia buena y prefirieron apelar al aplauso fácil del castigo para cerrar la puerta al difícil, pero necesario camino de la reconciliación”.

“La guerra nos unió durante ocho años, hoy la paz es la que nos divide. Por eso los colombianos podemos aburrirnos de todo, menos de la paz”. Fue en este punto donde quizás más molestia se sintió en el tono del liberal: “¿Dónde quedó la fuerza con la que llenamos más de una vez las plazas de Bolívar de todo el país?” Y agregó, como un compromiso que arrancó aplausos y optimismo en sus seguidores, “hoy más que nunca debemos movilizarnos. Colombia así lo exige. Debemos vigilar la implementación de los acuerdos”, dijo mientras el escenario estallaba en aplausos.

“Mientras, en la ciudades, nos rasgamos las vestiduras por una guerra que vimos con el rabillo del ojo, las camas del hospital militar están vacías. No ha habido un solo muerto producto del enfrentamiento con las FARC desde del cese del fuego bilateral”.

Pero quizás el instante que más entusiasmo motivó fue en el que el excandidato señaló en su discurso que “seguiremos trabajando en esa línea”, esto en referencia a la necesidad de seguir trabajando por llevar al campo la tranquilidad.

“Gracias Humberto”, entonaban mientras De la Calle dijo: “es por esos colombianos que no debemos dar marcha atrás. No podemos permitir que se nos queme la paz en la puerta del horno”, concluyó no sin antes llamar la atención de los dos candidatos que puntearon para que pongan a Colombia por delante en sus intereses, al tiempo que lamentó no haber logrado una alianza en el momento en que era posible.