Aumentan denuncias de abuso de autoridad en Buenaventura

Ya son más de 100 las denuncias que ha recibido la Personería de Buenaventura, sobre presuntos abusos del Esmad con la comunidad en el marco del paro cívico que completa once días.

En la noche de este jueves y la madrugada de este viernes se registraron desmanes en los barrios Oriente e Isla de la Paz, Kennedy, San Luis y Juan XXIII.

Según la comunidad, el Esmad los atacó sin razón aparente y los gases lacrimógenos impactaron en algunas viviendas.

"Esa gente viene es atacando al pueblo, estábamos durmiendo cuando nos tiraron gas, eso no es justo, los niños estaban durmiendo", dijo María Miriam Paz, habitante del barrio Oriente.

Ante estas denuncias, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, en medio del reinicio de las negociaciones con el comité de paro, aseguró que "los casos de denuncias deben reportarse a la Procuraduría".

Por su parte, la comunidad manifiesta que el exceso de la Fuerza Pública es descomunal y que ya ha provocado afectaciones a tres menores de edad.

"No es posible que le caigan así a la comunidad, a las 6:00 se metió el Esmad a atacarnos, si uno no se mete con ellos, no se porqué vienen. antes de suceder esto el Presidente mantenía acá cada quince días y ahora si no viene", aseguró Indulfa Alegría, habitante del barrio Oriente.

La situación continúa tensa en la ciudad, sin embargo se realizó una nueva marcha desde el barrio La Independencia hasta el centro, donde la comunidad de la iglesia católica y la ciudadanía en general pidió por la paz y la tranquilidad del puerto.

Un grupo social realizó una misa en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, para pedir por el cambio social y para que los diálogos entre el Gobierno y el comité de paro llegue a un acuerdo positivo para la ciudadanía.