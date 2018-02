Aún sin permiso, Petro se reunió con sus seguidores en Medellín

El exalcalde de Bogotá y precandidato a la Presidencia Gustavo Petro llegó a Medellín para liderar un evento de su campaña política. En sus primeras declaraciones, manifestó: “si nos ganamos el corazón de Medellín, nos ganamos el corazón de Colombia”.

También indicó que “el alcalde de la ciudad (Federico Gutiérrez), por alguna razón que desconozco, decidió sabotear este evento. Una campaña legítima”.

Destacó que el alcalde insinuó, en una emisora, ”que yo infringía esta ley, y la verdad es que no sé si él leyó las leyes venezolanas, de no sé qué dictadura que no existe en Colombia”, refiriéndose al Código de Policía.

Agregó que lo que se está haciendo en este momento en la capital de Antioquia es hacer respetar un derecho fundamental, como lo es “la reunión que hoy ejercemos aquí”.

Su estuvo marcada por un cruce de trinos y señalamientos entre él y el alcalde de Medellín, quien indicó que no habían cumplido con los permisos para realizar este acto de campaña.

Petro resaltó que la Constitución Política de Colombia ampara el derecho a la reunión política como un derecho fundamental de “todo el pueblo colombiano”, y que por eso el Código de Policía, en el artículo 53, dice que este tipo de actos solo tienen un requisito: “Notificarle al alcalde con 48 horas de anticipación. No es pedir permiso: es notificar que nos vamos a reunir por un tiempo prudente para que se garanticen las medidas para el derecho de reunión”.

También aprovechó para recordar la respuesta del precandidato Sergio Fajardo, cuando le indagaron por la cantidad de páramos que tenía Colombia. “Pueden verlo, como dice Fajardo, en su Google”, enviando un mensaje al alcalde de Medellín y a los contradictores, dejando claro que sí hubo notificación del acto político, con el tiempo que lo exige el Código.

En sus intervenciones mandó pullas al Centro Democrático y a Cambio Radical, “que de cambio ni de radical no tiene nada”, dejando claro que lo que buscan estos dos partidos es “hacer trizas la paz” y recordó que viene de un movimiento armado, el M19, y dijo que esta experiencia “debe ser contemplada, en sus características positivas y negativas, pero no es una época de la que uno pueda sentirse completamente orgulloso”.

El exalcalde de Bogotá hizo un recorrido histórico por lo que representó el M19 en el país, su influencia en Medellín y cómo “nos mató Pablo Escobar en esta ciudad”.

A los señalamientos del precandidato, la administración municipal respondió en un comunicado anotando que la campaña de Colombia Humana incumplió los reglamentos mínimos (pólizas de responsabilidad civil, pago de derechos de autor por sonido, permiso de cierre de vías, entre otros) de todo evento en el espacio público:

“Es importante aclarar que los organizadores del mismo no cumplieron con los requisitos para realizar este evento político, como a bien lo exige la norma. Así las cosas, no se trata de impedimentos, sino de cumplir las normas que rigen en el Estado colombiano y el Municipio de Medellín.

Ante este panorama, y sin entregar mayores detalles sobre si entregó o no la documentación exigida por la Alcaldía, el exalcalde de Bogotá volvió a convocar a sus seguidores a que se reúnan en el sector de Carabobo Norte, entre el Paque Explora y el Jardín Botánico.

En un nuevo trino, Petro asegura que “cumplimos todos los requisitos y como sucedió con el referendo por la paz, el alcalde de MEdellín intenta sabotear mis derechos constitucionales”.

Y agregó: “Usted debe saber sr alcalde @FicoGutierrez que el derecho fundamental a la reunión política está regido por el Código de Policía que solo exige notificación al alcalde con 48 de anticipación”.

Así mismo, Petro insistió en que le notificaron a la Alcaldía de Medellín, tal cual lo ordena el Código de Policía.

El alcalde de Medellín volvió a responder a través de su cuenta de Twitter, e indicó: “Si los candidatos cumplen con la reglamentación para sus actos de campaña, siempre tendrán las garantías de parte de la @AlcaldiadeMed para realizar sus actividades a que tienen derecho según la Constitución y la Ley".

Sr @petrogustavo lo responsabilizo de cualquier alteración al orden público. Le hago un llamado a cumplir la ley. Si actúa así como candidato, qué podemos esperar de usted como Presidente. @FiscaliaCol @PoliciaColombia @PGN_COL https://t.co/EVtSikm45W — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) 22 de febrero de 2018