Avanza discusión de ley que daría borrón en centrales de riesgo

Los colombianos estarían a pocos meses de verse beneficiados con un borrón en su historial en las centrales de riesgo financiero si logran ponerse al día, esto en virtud de una ley que se tramita en el Senado y que tuvo este jueves su audiencia pública.

La sesión estuvo liderada por los autores de la iniciativa, senadores Luis Fernando Velasco y David Barguil, y asistieron entre otros Asobancaria, Datacrédito, Fenalco, representantes de la banca, usuarios del Icetex, ciudadanos reportados y la academia.

Entre las conclusiones a las que se llegó es que los colombianos reportados en las Centrales de Riesgo merecen una oportunidad de ponerse al día con sus deudas y retornar a la vida crediticia, puesto que el sistema financiero les cierra las puertas a las personas por años sin que puedan acceder a créditos de vivienda o incluso a un empleo.

El presidente de Asobancaria, Santiago Castro, planteó su posición frente al proyecto pidiendo que se modifique “sustancialmente” el articulado por considerarlo un incentivo a la cultura del no pago. “Tendríamos unas tasas de interés más elevadas y el impacto se sentiría en los usuarios con buenos hábitos de pago. Contaminaría a la base de datos positiva y reduciría el acceso al crédito de los sectores menos favorecidos”.

Uno de los deudores que participó en la audiencia fue Daniel Torres, quien representó a los jóvenes que tienen cartera con el Icetex, y señaló que “no puede ser que un joven recién graduado y con todo el ímpetu de empezar un emprendimiento, no lo pueda hacer por el reporte en las centrales de riesgo”.

“Este no es un proyecto que incentive la cultura del no pago. Estamos hablando de una amnistía por una única vez para los colombianos que se pongan al día. Entonces, al contrario de lo que se ha dicho, aquí va a haber un incentivo para que esa cartera vencida, en mora, se recupere. Si le dimos una segunda oportunidad a los señores de las Farc – incluso de tener acceso al sistema financiero – cómo no le vamos a dar una segunda oportunidad a los colombianos de bien que por algún problema coyuntural se atrasaron, pero se pusieron al día”, expuso Barguil.

Finalmente, el senador Velasco sostuvo que “estamos tratando de construir un mecanismo para que los reportes por sumas muy pequeñas, que generalmente son olvidos y no deseo de no pagar, no afecten la vida crediticia. Este mecanismo lo estamos encontrando a través de la notificación, es decir, que las personas sean notificadas obligatoriamente y se les dé un plazo de 30 días para arreglar su situación, sin que se les produzca el reporte”.



