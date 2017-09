Avianca canceló 148 vuelos este domingo por huelga de pilotos

Avianca informó que hasta las 7:00 de la noche de este domingo había cancelado 148 vuelos por la huelga de los pilotos agremiados en la Asociación Colombiana de Pilotos Civiles (Acdac), que equivale al 46 % de la operación.

De acuerdo a la compañía, este sábado lograron operar 174 vuelos (46 %), en los que se transportaron 20.906 pasajeros, incluyendo los 3211 que tuvieron que ser reacomodados. Se afectaron 16.774 pasajeros durante el día.

La huelga ya cumple cinco días, durante los cuales directivos de la aerolínea, representantes del sindicato y la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, se han reunido para tratar de llegar a un acuerdo, sin poder lograrlo.

La funcionaria señaló este domingo, al concluir la reunión con las partes, que los resultados de tantos días de negociación no han sido optimistas y dijo que "la presencia de la ministra en la mesa no es indefinida, no puede ser permanente. Yo tengo los equipos del Ministerio de Trabajo mirando cuál podría ser la ruta jurídica que nos permita avanzar, pero invitamos a las partes para presentar fórmulas que les permitan avanzar".

La CUT anunció que si las partes no llegaban a un acuerdo hoy domingo, harían una marcha el lunes a las 2:00 de la tarde, desde el Portal El Dorado de Transmilenio hasta el aeropuerto.