Avianca canceló 149 vuelos este jueves por huelga de pilotos

La aerolínea Avianca informó que hasta las 5:00 de la tarde de este jueves había cancelado 149 vuelos, por la huelga de los pilotos agremiados en la Asociación Colombiana de Pilotos Civiles (Acdac), que equivale al 43 % de la operación.

Según la información suministrada por la compañía, este jueves lograron cumplir con 197 vuelos (57 %), donde se transportaron cerca de 20.000 usuarios, entre los que se incluyen aquellos que tuvieron que ser reacomodados por las cancelaciones. Fueron cerca de 12.568 los afectados.

Mientras la aerolínea buscar mitigar la afectación por el cese de actividades de cerca de la mitad de sus pilotos, en la sede del Ministerio de Trabajo avanzan las partes en la búsqueda de fórmulas que permitan un acuerdo laboral y poner punto final a la huelga, que la compañía declaró como “ilegal”.

Así lo manifestó este jueves Germán Efromovich, presidente de la Junta Directiva de la compañía, al asegurar que no va a permitir que "Acdac tenga a Avianca de rehén", debido a que no solo consideran que "la huelga no solo es ilegal sino inmoral", por las exageradas peticiones del sindicato.

NEGOCIACIONES

Sobre las 9:00 de la noche de este jueves finalizó la cuarta jornada de negociaciones entre Avianca y la Asociación Colombiana de Pilotos Civiles (Acdac), en la sede del Ministerio de Trabajo, sin ningún acuerdo que permita levantar la huelga adelantada por los aviadores de la compañía.

Fueron cerca de 12 horas de reunión que terminaron con “avances”, según explicó la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, quien destacó la voluntad de las partes “por querer seguir en las negociaciones”, pese a los inconvenientes con la operación que se registra en los aeropuertos del país.

“Hoy es el día que más hemos avanzado en la negociación. Fueron 12 horas en la sque trabajaron juiciosos en una propuesta económica que ha presentado el sindicato. Avianca la recibió y, por supuesto, va a estudiar con todo su equipo que opciones tiene esa propuesta”, dijo la funcionaria.

La titular de la cartera laboral anunció se construyó una agenda para este viernes, desde muy temprano, continuar con los diálogos en la sede del ministerio. “En la mañana vamos a estar en una agenda de normas y sobre las 2:00 de la tarde vamos a darle continuidad a la mesa”, dijo Restrepo.

La ministra aseguró que está “bastante optimista. Estamos haciendo los mejores oficios, la mesa es el sitio mas importante de esta agenda y lograr tenerlos sentados, más allá de las cosas que están pasando, es muy importante”.