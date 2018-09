Benedetti pide a la Corte Suprema abrirle investigación por caso de chuzadas

El senador del Partido de la U Armando Benedetti, quien fue señalado por un presunto testigo en el nuevo escándalo de las interceptaciones ilegales, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que le abra una investigación y a la Fiscalía General que compulse copias si él es responsable.

Benedetti sostuvo que esta situación es una clara retaliación de parte del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en su contra y lo hace por los señalamientos que hizo en noviembre pasado en el Congreso, al responsabilizarlo de parte del escándalo de Odebrecht.

“Era obvio que venía una retaliación, era obvio que se iba desquitar”, manifestó el dirigente político durante una rueda de prensa ofrecida en la tarde de este miércoles en la capital del país.

El congresista negó conocer al hoy detenido general de la Policía Humberto Guatibonza, supuesto dueño de la empresa que habría realizado las chuzada, incluso al propio fiscal y a su esposa. “Yo no conozco a Guatibonza, ni Jorge Salinas, ni a su empresa. No los conozco, ni he tenido relación con la empresa… Nunca me he relacionado con ellos”, sostuvo.

Benedetti señaló a Daniel Hernández, un fiscal que trabaja adscrito al despacho de la Vicefiscal general, de ser quien ha ido a varias cárceles y ofrecer a condenados beneficios judiciales para que hablen en su contra, incluso les dijo que les ofrece sacarlos de la cárcel o enviarlo a una guarnición militar.

“Tengo copia de las denuncias ante la Procuraduría, la Fiscalía, él ha ido a las cárceles de Las Mercedes, La Picota, La Modelo y los calabozos del DAS a preguntar y darle beneficios para que hablen en contra mía, ya tengo documentados dos casos en los que busca fregarme”. señaló

El congresista sostuvo que no es “al azar que una semana después de que salí a hablar de la mermelada del gobierno a la oposición salga esto. Tengo un chat de mis tías en donde me dicen que no sea bocón, que no hable en contra de Sarmiento Angulo, ni el fiscal porque me voy a meter en problemas”.

Negó además que él esté persiguiendo al hijo del abogado Jaime Lombana, tal y como lo señaló el jurista. En tal sentido, Benedetti declaró que no conoce nada de una foto en la que aparece el menor de edad y negó que él haya ordenado tomarla.