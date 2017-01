¡Cuidado al compartir fotos de sus hijos pequeños en redes sociales!

Aunque es cotidiano compartir todo tipo de contenidos en redes sociales y sitios web, este hábito podría traspasar los parámetros de ocio o diversión al límite del peligro, a tal punto de revelar información sensible como direcciones, sitios de trabajo o datos familiares.

Según el director de Servicios Forenses de la firma colombiana Adalid, especializada en seguridad, esta práctica que puede generarse por el orgullo que los padres sienten por sus hijos, expone a los niños a extorsiones y a consumidores de pornografía infantil, sin ser conscientes de ello.

“En primer lugar, piense que las fotos públicas son 100% susceptibles de copiar, manipular y editar. Con programas de dominio público, especializados en manejo de imágenes y bajo la técnica morphing, pueden realizase montajes perfectos, creando la ilusión de transformación, herramienta práctica para convertir una imagen de un niño usando vestido de baño en fotos pornográficas”, explica John Jairo Echeverry.

El especialista sugirió no subir ningún tipo de foto de los menores de edad a las redes sociales pues las cifras no son alentadoras, en 2016 Adalid recibió 172 casos en materia de ciberdelitos contra menores, lo que representa un 15% de aumento con respecto al 2015.

Echeverry recordó que al subir fotos a entornos digitales, estas se convierten en material de dominio público y que para eliminarlas, la única forma es recurrir a expertos pero el proceso puede ser muy demorado y tedioso.

En ese sentido, Adalid entregó una serie de recomendaciones si usted suele compartir fotos de sus hijos o familiares menores en las redes:

- Piense que si quiere compartir las fotos con alguien en especial, el correo electrónico o mensajería instantánea es una forma privada de hacerlo. Snapchat o Wickr Me proporcionan mayor seguridad de hacerlo pues borran la imagen que se envió en el dispositivo destinatario.

- Configure la privacidad de sus redes sociales, use los filtros de restricción para que no todos sus contactos puedan acceder a las fotografías. Aun siendo un perfil privado, sea muy cuidadoso y autorice el acceso a su información solamente a personas de plena confianza, no a todos sus agregados o 'amigos'.

- No publique fotos en sitios que revelen la ubicación del niño. Nunca lo haga frente a su casa, frente al colegio, o a un sitio reconocido que visite frecuentemente.

- Cuídese de tomar fotos de los menores frente a su automóvil familiar en donde se vea la placa del vehículo. Esta es una forma rápida de ubicar a los niños.

- Al tomar fotos asegúrese que la funcionalidad GPS de su dispositivo móvil esté desactivada. Estos datos siempre van integrados de manera invisible a las imágenes y es muy simple ubicar el lugar.

- En paseos, fiestas o reuniones esté atento de quién les toma fotos a sus hijos o sobrinos y exíjales a sus familiares que pidan autorización para publicar estas imágenes.